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Страхова компанія "Провідна", якій анулювали ліцензію, перепрофілюється в агрокомпанію

Першим КВЕДом буде "Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур".

Страхова компанія "Провідна", якій анулювали ліцензію, перепрофілюється в агрокомпанію
Провідна
Фото: providna.ua

Колишній лідер страхового ринку України - компанія "Провідна", якій у 2023 році анулювали ліцензії, перепрофілює діяльність та змінить назву. 

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на офіційні документи на сайті компанії.

19 грудня мають відбутися загальні збори акціонерів компанії, на яких планують перейменувати компанію з "Провідної" в "Провагроінвест".

З видів економічної діяльності КВЕД товариства виключать згадки про страхування, натомість додадуть інші, здебільшого пов'язаних з сільським господарством. Першим КВЕДом буде "Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур".

Згідно зі звітністю станом на 31 грудня 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 891,23 млн грн, вартість активів – 971,69 млн грн, страхові резерви – 462,14 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями – 2,7%.

СК "Провідна" багато років була серед лідерів страхового ринку України. За рейтингом Insurance TOP, останніми роками – в першій 20-ці компаній за страховими преміями, а до того – стабільно в першій 10-ці і навіть в п'ятірці.

Національний банк анулював ліцензії СК "Провідна" за невиконання вимог щодо усунення порушень ліцензійних умов: страхова компанія вчасно не надала документи для оцінки фінансового та майнового стану прямих і кінцевих власників.

У вересні Національний банк попередив, що в Україні незабаром може помітно зменшитися кількість страхових компаній. Станом на 1 липня 2024 року понад 30 страховиків із 90 порушували нормативи платоспроможності або мінімального капіталу. 

 

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