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Кабмін запропонував зміни до соціальних послуг і страхових виплат для людей, що втратили працездатність

Хочуть збільшити тривалість оплачуваного лікування та реабілітації з 4 місяців до 1,5 року і захистити людину від звільнення на весь період лікування.

Кабмін запропонував зміни до соціальних послуг і страхових виплат для людей, що втратили працездатність
Засідання Кабміну
Фото: kmu.gov.ua

Кабмін схвалив два законопроєкти, які регламентують соціальні послуги та страхові виплати.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 12 листопада.

Кабмін пропонує, аби виплати залежали від оцінки стану працездатності, а їхній розмір для людей з повною стійкою втратою працездатності, порівняно з теперішнім, має суттєво зрости. При цьому для людей із частковою стійкою втратою працездатності держава компенсує різницю в зарплаті, яку особа мала до страхового випадку і після повернення на роботу.

Крім того, за словами Шмигаля, зміни збільшують тривалість оплачуваного лікування та реабілітації з 4 місяців до 1,5 року і захищають людину від звільнення на весь період лікування.

«При цьому статус інвалідності зберігається. Він передбачає право на соціальні послуги, реабілітацію, пільги та підтримку в працевлаштуванні. Для тих, хто вже має інвалідність, ситуація не зміниться», - додав глава уряду.

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