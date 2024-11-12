У середу пів дня не працюватиме пункт пропуску на кордоні з Молдовою

Через технічні роботи тут не буде світла.

13 листопада пів дня не функціонуватиме пункт пропуску «Маяки-Удобне-Паланка».

Про це повідомила Державна митна служба.

Перерва у роботі буде з 14.00 по 19.00 через установку нового дизельного генератора, тож на ПП не буде світла.

Митники закликали українців врахувати цю інформацію під час планування поїздок.