У середу пів дня не працюватиме пункт пропуску на кордоні з Молдовою

13 листопада пів дня не функціонуватиме пункт пропуску «Маяки-Удобне-Паланка».
Про це повідомила Державна митна служба.
Перерва у роботі буде з 14.00 по 19.00 через установку нового дизельного генератора, тож на ПП не буде світла.
Митники закликали українців врахувати цю інформацію під час планування поїздок.
- Цей пункт пропуску відкрили у грудні 2018 року. Він розташований за 60 км від Одеси на дорозі "Одеса - Рені".
- Спорудження пункту пропуску для автомобільного сполучення зробили за рахунок коштів Європейського Союзу з бюджетом 5 млн доларів на території Молдови.