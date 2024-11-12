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У середу пів дня не працюватиме пункт пропуску на кордоні з Молдовою

Через технічні роботи тут не буде світла.

У середу пів дня не працюватиме пункт пропуску на кордоні з Молдовою
Спільний українсько-молдавський пункт пропуску «Паланка - Маяки - Удобне»
Фото: bessarabiainform.com

13 листопада пів дня не функціонуватиме пункт пропуску «Маяки-Удобне-Паланка».

Про це повідомила Державна митна служба.

Перерва у роботі буде з 14.00 по 19.00 через установку нового дизельного генератора, тож на ПП не буде світла.

Митники закликали українців врахувати цю інформацію під час планування поїздок.

  • Цей пункт пропуску відкрили у грудні 2018 року. Він розташований за 60 км від Одеси на дорозі "Одеса - Рені".
  • Спорудження пункту пропуску для автомобільного сполучення зробили за рахунок коштів Європейського Союзу з бюджетом 5 млн доларів на території Молдови.
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