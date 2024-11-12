Станом на початок жовтня 2024 року попри всі складні обставини більшість українців – 58% – виступали проти жодних територіальних поступок зарази миру, свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Водночас 32% готові на територіальні поступки. Ще 10% не визначилися.

Таким чином частка тих, хто проти територіальних поступок, зменшилася з 82% до 58% (-24%) з травня 2022 року до жовтня 2024 року.

На графіку нижче дані наведені в розрізі регіону проживання респондентів. Варто звернути увагу на динаміку з травня 2024 року. Ситуація фактично не змінилася на Заході і в Центрі (де настрої майже ідентичні загальноукраїнським – 59-60% категорично проти жодних поступок, а 31-32% готові до певних поступок).

На Півдні України стало трохи більше тих, хто категорично проти жодних поступок (з 46% до 56%, переважно за рахунок меншої частки тих, хто не визначився із своїми думками). Водночас частка тих, хто загалом готовий до певних поступок, не змінилася (36% у травні і 33% зараз).

На Сході з огляду на відносно невелику кількість респондентів формально різниця в межах похибки, хоча на рівні тенденції можна говорити про зростання частки тих, хто загалом готовий до певних поступок (з 33% до 40%). Водночас на Сході 50% респондентів попри все категорично проти територіальних поступок.

Зазначається, що лише для 4-7% українців територіальні поступки є такими, які легко прийняти.