100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
AP: Трамп хоче “посадити Україну та Росію за стіл переговорів у перший день президенства”
AP: Трамп хоче “посадити Україну та Росію за стіл переговорів у перший день президенства”
Гідність починається з трусів: репортаж з крихітного приміщення у Вишгороді, де шиють адаптивний одяг пораненим
Гідність починається з трусів: репортаж з крихітного приміщення у Вишгороді, де шиють адаптивний одяг пораненим
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Велика радянська армія vs мала радянська армія
Велика радянська армія vs мала радянська армія
Біля Москви спалили штурмовий гелікоптер Мі-24
Біля Москви спалили штурмовий гелікоптер Мі-24
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
ГоловнаСуспільствоВійна

Більшість українців проти територіальних поступок заради миру, – опитування

Натомість 32% готові на територіальні поступки. Ще 10% не визначилися.

Більшість українців проти територіальних поступок заради миру, – опитування
Фото: EPA/UPG

Станом на початок жовтня 2024 року попри всі складні обставини більшість українців – 58% – виступали проти жодних територіальних поступок зарази миру, свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Водночас 32% готові на територіальні поступки. Ще 10% не визначилися.

Таким чином частка тих, хто проти територіальних поступок, зменшилася з 82% до 58% (-24%) з травня 2022 року до жовтня 2024 року. 

На графіку нижче дані наведені в розрізі регіону проживання респондентів. Варто звернути увагу на динаміку з травня 2024 року. Ситуація фактично не змінилася на Заході і в Центрі (де настрої майже ідентичні загальноукраїнським – 59-60% категорично проти жодних поступок, а 31-32% готові до певних поступок).

На Півдні України стало трохи більше тих, хто категорично проти жодних поступок (з 46% до 56%, переважно за рахунок меншої частки тих, хто не визначився із своїми думками). Водночас частка тих, хто загалом готовий до певних поступок, не змінилася (36% у травні і 33% зараз).

На Сході з огляду на відносно невелику кількість респондентів формально різниця в межах похибки, хоча на рівні тенденції можна говорити про зростання частки тих, хто загалом готовий до певних поступок (з 33% до 40%). Водночас на Сході 50% респондентів попри все категорично проти територіальних поступок.

Зазначається, що лише для 4-7% українців територіальні поступки є такими, які легко прийняти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies