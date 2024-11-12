Головне за ніч та ранок вівторка, 12 листопада: загибла родина у Кривому Розі, 23 знищені ворожі танки, День жалоби в Миколаєві

Нічна повітряна атака, 187 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

У Кривому Розі з-під завалів п'ятиповерхівки, по якій вчора вдарили росіяни, дістали трьох загиблих дітей.

Загалом ракетний удар убив чотирьох людей, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Спершу в ОВА повідомили про те, що знайшли тіла двох діток, а ще одного малюка продовжували шукати. Однак його теж знайшли убитим.

За даними медіа "Свої", всі чотири жертви – це одна родина. Вижив лише чоловік, а його дружину та трьох діток убила Росія. Найменшій жертві – два місяці.

"Загалом під час учорашньої атаки на Кривий Ріг росіяни вбили четверо людей. Страшна трагедія. Найщиріші співчуття рідним загиблих. Пошуково-рятувальна операція завершена", – сказав Лисак.

Обстріли Дніпропетровської області не припиняються. Вночі працювала ППО, а по Кам'янському району ворог вдарив донами. На ранок росіяни також обстріляли Нікополь.

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули вже 589 дітей.

Сьогодні, 12 листопада, у Миколаєві оголосили День жалоби за п'ятьма мирними мешканцями, які загинули 11 листопада унаслідок атаки ворога.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 187 боїв, більшість із них – на Покровському та Курахівському напрямках.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Променя, Григорівки, Крутого Яру, Петрівки, Пустинки, Українки та Лисівки. Основні зусилля ворожих атак були сконцентровані в напрямку населених пунктів Селидове та Промінь.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 57 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Іллінки, Новоселидівки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки, Катеринівки, Кремінної Балки, Сонцівки, Зорі та Курахового.

Ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу та дві артилерійські системи противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1950 окупантів, 23 ворожі танки, 81 бойову броньовану машину, 38 артилерійських систем ворога. Загалом втрати російських військ складають близько 712 610 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Росіяни уночі запустили 110 "шахедів", ППО збила 46 із них.

Ще 60 безпілотників локаційно втратили у різних регіонах України, а два полетіли у Білорусь.

Докладніше – в новині.

Російська армія просунулася в Першотравневому та Нелипівці, повідомили аналітики Deep State.

Також окупанти мали просування біля Дар'їно, Петрівки, Юріївки, Новоолексіївки, Дального, Макарівки, Рівнополя і Новодарівки. Дар'їно – це Курська область, решта згаданих населених пунктів розташовані на території України.

Губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков заявив, що український дрон влучив у нафтобазу, після чого розпочалася пожежа.

Вдала робота БПЛА трапилася у Старооскільському міському окрузі. Внаслідок вибуху спалахнув один із резервуарів. За словами чиновника, на місці працювали десять пожежних бригад, які нібито ліквідували загоряння.

Українські військові поки не коментували атаку на нафтовий об'єкт росіян.

Як інформує низка західних ЗМІ, серед яких агенція Reuters, Дональд Трамп визначився з кандидатурою наступного державного секретаря США. Зовнішню політику у своїй новій адміністрації республіканець має намір довірити сенатору Марко Рубіо.

53-річного представника Флориди вважають одним із найбільших "яструбів" в оточенні Трампа. Він виступає за жорсткі заходи щодо геополітичних опонентів США, зокрема Ірану, Китаю та Куби.

Проте позицію Рубіо не можна назвати позитивною для України. Він був одним із тих, хто спершу голосував проти виділення нашій державі допомоги на 61 мільярд доларів, а також заявляв про необхідність зосередитися на питанні миру, а не повернення окупованих Росією територій. На його думку, жодного іншого варіанту завершення війни, окрім як переговори, не існує.

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