Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 589 дітей

За даними ювенальних прокурорів, 589 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ. Тіла трьох із них витягнули з-під завалів багатоповерхівки у Кривому Розі.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

Більше ніж 2270 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 12 листопада 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 589 дітей загинули та понад 1681 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше дітей постраждали у таких областях:

Донецькій – 598,

Харківській – 459,

Херсонській – 187,

Дніпропетровській – 190,

Київській – 133,

Запорізькій – 154,

Миколаївській – 117.

Фото: Офіс генпрокурора