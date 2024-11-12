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У Кривому Розі з-під завалів будинку дістали трьох загиблих дітей (оновлено)

Кількість жертв зросла до чотирьох. 

У Кривому Розі з-під завалів будинку дістали трьох загиблих дітей (оновлено)
Наслідки удару
Фото: ДСНС України в Telegram

У Кривому Розі з-під завалів п'ятиповерхівки, по якій вчора вдарили росіяни, дістали трьох загиблих дітей. 

Загалом ракетний удар убив чотирьох людей. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. 

Спершу в ОВА повідомили про те, що знайшли тіла двох діток, а ще одного малюка продовжували шукати. Однак його теж знайшли убитим. 

За даними медіа "Свої", всі чотири жертви – це одна родина. Вижив лише чоловік, а його дружину та трьох діток убила Росія. Найменшій жертві – два місяці. 

"Загалом під час учорашньої атаки на Кривий Ріг росіяни вбили четверо людей. Страшна трагедія. Найщиріші співчуття рідним загиблих. Пошуково-рятувальна операція завершена", – сказав Лисак.

Обстріли Дніпропетровської області не припиняються. Вночі працювала ППО, а по Кам'янському району ворог вдарив донами. На ранок росіяни також обстріляли Нікополь. 

"Застосували дрони-камікадзе. Пошкоджені адмінбудівля та СТО", – сказав він. 

  • Ракетного удару по місту ворог завдав вчора зранку. Росіяни запустили балістику. Поцілили в п'ятиповерхівку. Вчора увечері з-під завалів дістали тіло жінки. Поранені були ще близько 14 людей, зокрема двоє діток. 
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