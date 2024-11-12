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Нацспротив: росіяни планують на ТОТ рейди щодо виявлення “нелегальної торгівлі”

Окупаційна адміністрація буде проводити такі посилені перевірки до нового року.

Нацспротив: росіяни планують на ТОТ рейди щодо виявлення “нелегальної торгівлі”
Росіяни планують на ТОТ рейди щодо виявлення “нелегальної торгівлі” (ілюстративне фото)
Фото: ЦНС

На ТОТ півдня України російські загарбники планують рейди для виявлення “нелегальної торгівлі”.

Про це повідомив Центр нацспротиву.

“Йдеться саме про торговців, які не оформили дозвільні документи до норм окупаційного законодавства, тобто саботують російську владу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупаційна адміністрація буде проводити такі посилені перевірки до нового року.

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Оскільки під час перевірок планують перевіряти наявність російського паспорт, до рейдів планують залучити місцевих “поліцейських”.

В Центрі нацспротиву наголосили, що окупанти закликають здавати всіх “нелояльних” власників торгових приміщень, формуючи попередній план.

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