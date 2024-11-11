Головне за понеділок, 11 листопада: артобстріл Нікополя, Курська операція, 185 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 185 бойових зіткнень, ворожі обстріли, протести грузинської опозиції. Яким запам’ятається 992-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 11 листопада відбулося 185 бойових зіткнень.

На Курахівському напрямку нараховується 49 бойових зіткнень, на Покровському - 36.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 11 листопада – в новині.

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок російського артобстрілу загинули двоє цивільних. П'ятеро людей поранені, повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У місті через обстріл пошкоджені медзаклад, кафе, магазини та автівки.

За інформацією Лисака, кількість постраждалих через удар по Кривому Рогу вранці 11 листопада зросла до 14 осіб. Серед поранених є діти.

Російські війська, ймовірно, впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених у Курській області РФ, заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що така інформація шириться в інтернеті.

“Розстріл українських військовополонених ‒ це воєнний злочин росіян. Військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля, натомість Росія вкотре вчинила воєнний злочин, що є серйозним порушенням Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права”, ‒ заявив омбудсман.

Лубінець повідомив, що направив листи до ООН та МКЧХ щодо цього злочину.

“Міжнародна спільнота повинна негайно відреагувати на цей акт жорстокості, аби зупинити агресію Росії! Скільки ще життів має бути втрачено, щоб світ почав діяти? Росія повинна понести відповідальність за кожен злочин і за кожне зламане життя”, ‒ додає Уповноважений ВР.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом вбивства цивільного в окупованому селі Новоолексіївка поблизу Селидового на Донеччині.

"За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури.

Як зазначають в прокуратурі, 11 листопада 2024 року в одному з telegram-каналів опубліковано інформацію про нібито вбивство цивільного представниками ЗС РФ в Покровському районі. За інформацією інтернет-ресурсу, вказаний злочин окупанти вчинили після захоплення с. Новоолексіївка, яке розташоване поблизу м. Селидове.

На оприлюднених фото зафіксовано труп чоловіка на дорозі, поруч зі зруйнованими внаслідок бойових дій приватними будинками.

Наразі проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на перевірку зазначеної інформації, встановлення всіх обставин події та ідентифікацію жертви окупантів.

Під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський відзначив українських військових, які стримують ворог на Курщині.

"Уважно – щодо Курської операції. Там наші хлопці стримують достатньо значне угруповування російських військ – 50 тисяч особового складу армії окупанта, які завдяки Курській операції не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії на нашій території. Дуже цінуємо хоробрість усіх наших воїнів, кожного підрозділу, задіяного в цих боях", — зазначає президент.

Також Зеленський відзначив удари українських сил по російських базах, логістиці в тилу.

"Удари наших сил по російських арсеналах знизили кількість артилерії, яку застосовує окупант, і це помітно на фронті. Саме тому ми потребуємо далекобійних рішень від партнерів – від Америки, від Британії, від Німеччини. Це те, що життєво необхідно. Чим далі можуть бити наявні в нас ракети, наші дрони, тим менше реальної бойової сили буде в Росії", — відзначив президент.

Європейський Союз уже надав Україні військову допомогу на суму 44 млрд євро і має намір продовжувати нарощувати підтримку.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров за підсумками зустрічі з главою євродипломатії Жозепом Боррелем. За словами Умєрова, одним із найефективніших кроків для допомоги є інвестиції в український оборонно-промисловий сектор. Зокрема виробництво дронів.

«Розповів делегації ЄС про можливості українського виробництва безпілотників, яке наразі оцінюється в 11 млрд доларів. З них близько 3 млрд доларів ми можемо вкласти самостійно, однак для максимального розвитку нашого потенціалу потрібна фінансова підтримка партнерів», - зазначив міністр.

Умєров висловив сподівання, що «значна частина наступного траншу від заморожених російських активів буде спрямована саме на зміцнення нашого оборонно-промислового комплексу».

Глава Міноборони також вручив Боррелю «Хрест пошани» як подяку за зусилля, які зміцнили оборонні можливості України.

Російська армія пошкодила греблю Курахівського водосховища в Донецькій області. Наразі підтоплень житла не зафіксовано, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

В ОВА зазначають, що удар по греблі Курахівського водосховища потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій — як на Донеччині, так і в Дніпропетровській області.

"Станом на 16:00 встановлено, що рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метри. Підтоплень житла наразі не зафіксовано!", — наголошує Філашкін.

ОВА продовжує моніторинг рівня води у річці і готова до будь-якого розвитку подій.

Сьогодні ввечері на проспекті Руставелі перед парламентом Грузії зібралися активісти, політики та громадяни. Вони вважають, що парламентські вибори у Грузії 26 жовтня були сфальшовані.

Про це повідомляє видання SOVA.

Присутні учасники акції “Ми — Європа!” тримають в руках прапори Грузії та ЄС, а також плакати, на яких написано: “Грузія голосує за ЄС”, “Санкції — Бідзіні!” та інші.

Після того, як пролунали гімни Грузії та ЄС, розпочалися виступи грузинських та європейських політиків.

Більше інформації – в новині.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!