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Грузинська опозиція проводить в Тбілісі акцію протесту “Ми — Європа!”

На акцію прийшла шведська екоактивістка Грета Тунберг

Грузинська опозиція проводить в Тбілісі акцію протесту “Ми — Європа!”
Акція протесту “Ми — Європа!” у Тбілісі, Грузія, 11 листопада 2024 року
Фото: SOVA

Сьогодні ввечері, 11 листопада, на просп. Руставелі перед парламентом Грузії зібралися активісти, політики та громадяни. Вони вважають, що парламентські вибори у Грузії 26 жовтня були сфальшовані.

Про це повідомляє видання SOVA.

Присутні учасники акції “Ми — Європа!” тримають в руках прапори Грузії та ЄС, а також плакати, на яких написано: “Грузія голосує за ЄС”, “Санкції — Бідзіні!” та інші.

Організатори та учасники заходу чекають на виступи представників європейської делегації, які протягом усього дня проводили зустрічі з грузинськими політиками.

Після того, як пролунали гімни Грузії та ЄС, розпочалися виступи грузинських та європейських політиків.

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Також на акцію прийшла шведська екоактивістка Грета Тунберг із соратниками.

“Грузія заслуговує на чесні та демократичні вибори. Це так просто”, - заявила Грета Тунберг.

Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі відмовився зустрічатися з делегацією депутатів країн ЄС, яка прибула в країну через стурбованість щодо результатів виборів.

Генеральний секретар правлячої партії і мер Тбілісі Каха Каладзе назвав гостей “звичайними шкідниками” і звинуватив їх у “розповсюдженні брехні”.

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