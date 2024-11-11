Грузинська опозиція проводить в Тбілісі акцію протесту “Ми — Європа!”

Акція протесту “Ми — Європа!” у Тбілісі, Грузія, 11 листопада 2024 року

Сьогодні ввечері, 11 листопада, на просп. Руставелі перед парламентом Грузії зібралися активісти, політики та громадяни. Вони вважають, що парламентські вибори у Грузії 26 жовтня були сфальшовані.

Про це повідомляє видання SOVA.

Присутні учасники акції “Ми — Європа!” тримають в руках прапори Грузії та ЄС, а також плакати, на яких написано: “Грузія голосує за ЄС”, “Санкції — Бідзіні!” та інші.

Організатори та учасники заходу чекають на виступи представників європейської делегації, які протягом усього дня проводили зустрічі з грузинськими політиками.

Після того, як пролунали гімни Грузії та ЄС, розпочалися виступи грузинських та європейських політиків.

Також на акцію прийшла шведська екоактивістка Грета Тунберг із соратниками.

“Грузія заслуговує на чесні та демократичні вибори. Це так просто”, - заявила Грета Тунберг.

Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі відмовився зустрічатися з делегацією депутатів країн ЄС, яка прибула в країну через стурбованість щодо результатів виборів.

Генеральний секретар правлячої партії і мер Тбілісі Каха Каладзе назвав гостей “звичайними шкідниками” і звинуватив їх у “розповсюдженні брехні”.