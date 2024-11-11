Тайвань планує купити велику партію американської зброї, — FT

Тайвань може запросити до 60 винищувачів F-35, чотири Advanced Hawkey, 10 військових кораблів і 400 ракет Patriot.

Тайвань розглядає можливість придбання великої партії зброї у США, зокрема й есмінець Aegis, щоб показати новій адміністрації Дональда Трампа, що він серйозно налаштований на посилення власної оборони проти Китаю.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Кілька людей, знайомих із ситуацією заявили, що Тайбей, ймовірно, зажадає кораблі Lockheed Martin і E-2D Advanced Hawkeye компанії Northrop Grumman та бортову радіолокаційну систему. Він також хоче отримати більше ракет Patriot і може запросити винищувачі F-35, що викликало б суперечки у Вашингтоні.

"Тайвань думає про пакет, щоб показати, що вони налаштовані серйозно. Якщо припустити, що вони виконають усе, вони підуть до радника з національної безпеки США, коли їх назвуть, і пред’являть дуже агресивний пакет американського обладнання", — сказав колишній чиновник адміністрації Трампа.

Високопоставлений чиновник національної безпеки Тайваню сказав, що з командою Трампа були "неформальні дискусії" про те, який пакет зброї продемонстрував би рішучість Тайваню інвестувати у власну оборону.

"Є чимало великих платформ та інших предметів, на які наші збройні сили давно дивилися, але не могли придбати, тому є з чого вибирати", — сказав чиновник.

Інше джерело в Тайвані зазначає, що Aegis буде на першому місці списку, але чиновники та експерти з питань оборони сказали, що Тайваню потрібні інші дорожчі об'єкти, які справлять більше враження.

"Інстинкт Тайваню інвестувати більше у власну оборону правильний, і під час першої адміністрації Трампа були схвалені історичні пакети продажу зброї", — сказав Хейно Клінк, колишній високопоставлений чиновник Пентагону під час першого терміну Трампа.

Люди, обізнані із ситуацією, сказали, що Тайвань може запросити до 60 винищувачів F-35, чотири Advanced Hawkey, 10 військових кораблів, що вийшли з експлуатації, і 400 ракет Patriot — пакет коштуватиме понад 15 мільярдів доларів.

Тайванські чиновники вважають, що занепокоєння для їхньої країни щодо приходу до влади другої адміністрації Трампа перебільшені.

Під час першого терміну Трампа США схвалили 11 пакетів зброї Тайваню на суму 21 млрд доларів, включаючи винищувачі F-16 і танки Abrams.