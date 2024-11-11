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Politico: Кремль може використовувати російську церкву у шведському місті Вестерос як прикриття для майбутніх диверсій

Храм розташований у безпосередній близькості від стратегічно важливого аеропорту, водоочисних споруд та передових енергетичних компаній.

Politico: Кремль може використовувати російську церкву у шведському місті Вестерос як прикриття для майбутніх диверсій
Фото: Creative Commons via Wikimedia

Нова російська православна церква у шведському містечку Вестерос викликає підозри ‒ є побоювання, що Росія може використовувати церкву як прикриття для майбутніх розвідувальних чи диверсійних операцій, пише Politico.

Вестерос розташоване у центральній частині країни.

Територію церкви оточує високий паркан, а знаки попереджають про камери відеоспостереження.

Критики вважають, що храм є потенційною загрозою національній безпеці Швеції. Заклопотаність викликана вразливим місцем розташування церкви, в безпосередній близькості від стратегічно важливого аеропорту, водоочисних споруд та передових енергетичних компаній, що базуються в місті з населенням 130 000 осіб, розташованому всього за 100 кілометрів на захід від Стокгольма.

“На тлі хвилі передбачуваних змов з боку передбачуваних російських агентів з метою завдання ударів по інфраструктурі та вбивства опонентів по всій Європі експерти з безпеки заявляють, що Швеція має посилити заходи щодо пов'язаних з Москвою установ у всій країні, включно з цією церквою”, ‒ зазначає видання.

На думку Маркуса Йоранссона, дослідника, який займається Росією в Шведському університеті оборони, церква має потенційний плацдарм, який може бути використаний для збору інформації, як спрямованої на аеропорт Вестероса, так і великі компанії, залучені до енергетичного сектора.

“Коли шведські сили оборони проводять навчання в аеропорту або біля нього, як це було в червні, вони роблять це під можливим наглядом церкви”, ‒ сказав він.

Представники церкви раніше заперечували зв’язки з російськими спецслужбами, повідомляє щоденна газета VLT.

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Побоювання з приводу російської церкви перегукуються з побоюваннями, висловленими у зв'язку з придбанням приватними російськими громадянами будівель, розташованих поблизу стратегічних військових об'єктів у країнах Північної Європи. 

Серед них – випадок двох російських бізнесменів, які володіють гірськолижними будиночками навпроти норвезького військового аеропорту в Бардуфоссі, повідомляє норвезька телекомпанія TV 2. Російський бізнесмен також купив нерухомість на березі моря навпроти суперсекретної військово-морської бази Швеції Муско, пише шведська газета Expressen. 

  • Раніше стало відомо, що через загрозу з боку РФ Швеція представила законопроєкт про оборону, згідно з яким військові витрати наступного року збільшаться до 2,4% ВВП.
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