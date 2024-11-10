Помер боксер В'ячеслав Узелков
Помер боксер В'ячеслав Узелков
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Ненсі Пелосі прямо звинуватила Байдена у поразці демократів
Ненсі Пелосі прямо звинуватила Байдена у поразці демократів
Маск назвав Шольца "дурнем" - в німецькому уряді відповіли "взаємністю"
Маск назвав Шольца "дурнем" - в німецькому уряді відповіли "взаємністю"
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
Берлінський марш російських політемігрантів
Берлінський марш російських політемігрантів
Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Чому «мирний план» радників Трампа не спрацює
Чому «мирний план» радників Трампа не спрацює
ГоловнаСвіт

Південна Корея готується до потенційних наслідків повернення Трампа на пост президента

Президент країни розпорядився створити консультативні органи з фінансів, торгівлі й промисловості.

Південна Корея готується до потенційних наслідків повернення Трампа на пост президента
Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль
Фото: Bloomberg

Президент Південної кореї Юн Сок Йоль закликав до створення консультативних органів з фінансів, торгівлі та промисловості, щоб підготуватися до потенційних наслідків повернення Дональда Трампа на пост президента, пише агенція Yonhap.

Таку пропозицію глава держави озвучив під час зустрічі з міністрами і радниками.

«Міжнародні ринки вже почали реагувати на очікувані політичні напрями ще до того, як нова адміністрація США вступила на посаду, тому уряду слід уважно стежити за ринками та забезпечити ретельну підготовку», - сказав Юн Сок Йоль.

Він підкреслив, що зміна політики нової адміністрації США може призвести до значних змін у світовій економіці та сфері безпеки.

"Отже, це безпосередньо вплине на нашу економіку та безпеку, тому необхідна ретельна підготовка", - додав президент Південної Кореї.

На тижні відбулася розмова Юн Сок Йоля із Дональдом Трампом. Останній висловив зацікавленість США у співпраці в суднобудівній галузі, особливо у військовому суднобудуванні, експорті та технічному обслуговуванні.

Найближчим часом має відбутися зустріч президентів обох держав.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies