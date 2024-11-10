Південна Корея готується до потенційних наслідків повернення Трампа на пост президента

Президент Південної кореї Юн Сок Йоль закликав до створення консультативних органів з фінансів, торгівлі та промисловості, щоб підготуватися до потенційних наслідків повернення Дональда Трампа на пост президента, пише агенція Yonhap.

Таку пропозицію глава держави озвучив під час зустрічі з міністрами і радниками.

«Міжнародні ринки вже почали реагувати на очікувані політичні напрями ще до того, як нова адміністрація США вступила на посаду, тому уряду слід уважно стежити за ринками та забезпечити ретельну підготовку», - сказав Юн Сок Йоль.

Він підкреслив, що зміна політики нової адміністрації США може призвести до значних змін у світовій економіці та сфері безпеки.

"Отже, це безпосередньо вплине на нашу економіку та безпеку, тому необхідна ретельна підготовка", - додав президент Південної Кореї.

На тижні відбулася розмова Юн Сок Йоля із Дональдом Трампом. Останній висловив зацікавленість США у співпраці в суднобудівній галузі, особливо у військовому суднобудуванні, експорті та технічному обслуговуванні.

Найближчим часом має відбутися зустріч президентів обох держав.