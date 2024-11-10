У Єгипті перекинувся туристичний автобус. Постраждала 41 особа, серед них є українка

Поблизу міста Рас-Седр у Єгипті перекинувся туристичний автобус, повідомило видання “Каїр 24”

В аварії постраждав 31 турист із Росії та України, троє ‒ із Казахстану, троє ‒ з Азербайджану і четверо ‒ з Єгипту. Їх госпіталізували.

Агентству “Інтерфакс-Україна” повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України повідомили, що травми загалом отримала 41 особа, серед них українка 1984 року народження. Усіх постраждалих доправлено до міської лікарні Рас-Седру.

У МЗС наголосили, що консули уточнюють інформацію про стан постраждалої українки. За наявними даними, загиблих унаслідок ДТП немає.

“Обставини інциденту з'ясовують. Справа перебуває на контролі посольства України в Арабській Республіці Єгипет”, ‒ зазначили в міністерстві.