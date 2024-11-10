Роскадастр розпочав масштабну “інвентаризацію” на окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Спочатку змусили людей оформляти нерухомість за російським законодавством

Тепер вишукують неоформлене житло та майно ‒ обходять будинки, вивчають всі документи, реагують навіть на оголошення та коментарі в інтернеті

“Віджате житло вже розпочали продавати “в іпотеку” російським найманцям, силовикам, місцевим зрадникам та завезеним “спеціалістам””, ‒ зазначив він.

“Віджим майна цивільних українців на ТОТ ‒ це воєнний злочин. Всі правочини, здійснені щодо майна на окупованій території ‒ недійсні, українці залишаються законними власниками майна на ТОТ”, ‒ додав голова ОВА.