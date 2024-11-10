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Спротив: окупанти перетворюють школи на ТОТ України на режимні об’єкти

Охоронцям у школах на ТОТ планують видати зброю та бронежилети.

Спротив: окупанти перетворюють школи на ТОТ України на режимні об’єкти
Фото: Центр нацспротиву

На ТОТ України з 1 січня росіяни планують видати зброю та бронежилети охоронцям у школах, таким чином перетворюючи освітні заклади у режимні об'єкти.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Таке рішення обґрунтовують забезпеченням "безпеки", але за фактом це додає небезпеки для дітей. Більшість "сторожів" – це “герої сво” (бойовики або місцеві колаборанти), багато з яких мають нестабільну психіку", — ідеться у повідомленні.

Також дхорони шкіл також залучають так званих "казаків" та працівників приватних охоронних компаній з РФ, які часто перебувають у нетверезому стані та чіпляються до учнів через їхній зовнішній вигляд, зокрема, одяг, стрижку або фарбоване волосся.

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