На Київщині після нічної атаки РФ пошкоджено житловий будинок

У ніч на 10 листопада російські окупанти атакували Київську область ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків дронів виникла пожежа також пошкоджено будинок.
Про це інформує поліція Київської області.
"Станом на 10:00 в одному з районів пошкоджено приватний будинок, господарську будівлю, підсобне приміщення та паркан", — ідеться у повідомленні.
У будинку виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Інформація про постраждалих наразі відсутня.
- Сили оборони у ніч на 10 листопада знешкодили близько півтора десятка ворожих БпЛА у небі над Києвом.