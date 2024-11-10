На Київщині після нічної атаки РФ пошкоджено житловий будинок

У ніч на 10 листопада російські окупанти атакували Київську область ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків дронів виникла пожежа також пошкоджено будинок.

Про це інформує поліція Київської області.

"Станом на 10:00 в одному з районів пошкоджено приватний будинок, господарську будівлю, підсобне приміщення та паркан", — ідеться у повідомленні.

Фото: поліція Київської області

У будинку виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Інформація про постраждалих наразі відсутня.