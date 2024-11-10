Внаслідок атаки РФ у Харківській області двоє людей загинули, п’ятеро поранених

Впродовж доби Росія атакувала Три громади Харківської області, під ударами опинився й обласний центр. П'ятеро людей зазнали поранень, двоє загинули.

Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирні житлові будинки, господарчі приміщення, зруйновані 40 гаражів. Загинули чоловік та жінка", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок повторного обстрілу Куп'янська пошкоджено дві багатоповерхівки та два приватні будинки. Постраждали три чоловіки 35, 49 та 61 років.

У місті Харків пошкоджено скління вікон магазину та двох багатоповерхових житлових будинків. Постраждала жінка 64 років. Чугуївський р-н, Чугуївська ТГ. Внаслідок повторного влучання горіло дві квартири. Пошкоджено частково 4-поверховий житловий будинок. Постраждали 36-річний чоловік та 40-річна жінка", — ідеться у дописі.

Також 10 листопада вночі у Чугуївській громаді через падіння уламків "Шахеда" пошкоджено скління вікон чотириповерхового житлового будинку та 5 автомобілів.

У Борівській громаді зафіксовано влучання в автомобіль та пошкодження магазину.

️У Дергачівській громаді в с.Прудянка внаслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків, автомобіль. Постраждав 60-річний чоловік.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 53 людини.