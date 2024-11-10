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Армія РФ атакувала авто "швидкої" на Херсонщині

Під обстрілами ворога опинилися житлові квартали.

Армія РФ атакувала авто "швидкої" на Херсонщині
Фото: Віктор Ляшко

За добу російська армія атакувала 9 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок ударів є пошкодження.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами Тягинка, Білозерка, Томарине, Антонівка, Придніпровське, Садове, Зміївка, Миколаївка та місто Херсон.

"російські військові поцілили у  житлові квартали населених пунктів області. Також окупанти понівечили господарчу споруду та автівку "швидкої", — ідеться у повідомленні.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

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