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У Харкові ворог вдарив КАБом у Слобідському районі

Наразі відомо про одного постраждалого - у нього гостра реакція на стрес. 

У Харкові ворог вдарив КАБом у Слобідському районі
Фото: detector.media

Ввечері 9 листопада у Харкові ворог вдарив КАБом у Слобідському районі. 

Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

“За попередніми даними, є влучання КАБа у Слобідському районі Харкові. Профільні служби виїхали на місце, інформація щодо руйнувань уточнюється”, – написав Синєгубов.

За його даними, на цю хвилину - без постраждалих. Вибиті вікна в багатоповерхівці, зафіксоване влучання КАБу неподалік одного з гіпермаркетів.

Зі свого боку, Ігор Терехов написав, що є інформація про удар по Слобідському району. Приліт неподалік багатоповерхівки. Вибуховою хвилею вибито частину вікон. Про постраждалих на дану хвилину інформації не надходило.

Пізніше Терехов повідомив, що є один постраждалий - у нього гостра реакція на стрес.

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