Наразі відомо про одного постраждалого - у нього гостра реакція на стрес.

Ввечері 9 листопада у Харкові ворог вдарив КАБом у Слобідському районі.

Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“За попередніми даними, є влучання КАБа у Слобідському районі Харкові. Профільні служби виїхали на місце, інформація щодо руйнувань уточнюється”, – написав Синєгубов.

За його даними, на цю хвилину - без постраждалих. Вибиті вікна в багатоповерхівці, зафіксоване влучання КАБу неподалік одного з гіпермаркетів.

Зі свого боку, Ігор Терехов написав, що є інформація про удар по Слобідському району. Приліт неподалік багатоповерхівки. Вибуховою хвилею вибито частину вікон. Про постраждалих на дану хвилину інформації не надходило.

Пізніше Терехов повідомив, що є один постраждалий - у нього гостра реакція на стрес.