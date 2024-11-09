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Зеленський: цього року Україна випустила перші 100 ракет власного виробництва

“Ми будемо це нарощувати”.

Зеленський: цього року Україна випустила перші 100 ракет власного виробництва
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 9 листопада повідомив, що цього року країна перетнула позначку вироблення перших ста одиниць ракетного озброєння. 

“В цьому році ми змогли вийти на значні результати по кількох напрямах. Це і наша українська артилерія – наші снаряди, наші гармати. Це і дрони – різних видів, для різних завдань, – які не лише допомагають фронту захищати позиції та знищувати окупанта, але й завдають ударів по Росії на все більшу і більшу глибину. Ми будемо це нарощувати. Ми перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року”, – сказав Зеленський. 

Він зазначив, що зараз уже понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для Сил оборони. Як зауважив президент, вперше за понад 30 років незалежності ми маємо не просто поодинокі інвестиційні кроки партнерів в Україні, а системні моделі для інвестування. 

“Зокрема, це модель Данії, данська модель, яка вкладає кошти й залучає інвестиції у виробництва. Ми домовились також із Францією про іншу трішки модель – із залученням також технологій і побудовою відповідних виробництв. Також є попередні домовленості з іншими нашими партнерами по локалізації виробництва зброї в Україні. І це те, що буде нас постійно посилювати”, – сказав Зеленський.

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