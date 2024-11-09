Трамп здійснив перше призначення в ролі обраного президента
Трамп здійснив перше призначення в ролі обраного президента
Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
Головний банкір США заявив, що не підкорятиметься Трампу
Головний банкір США заявив, що не підкорятиметься Трампу
Берлінський марш російських політемігрантів
Берлінський марш російських політемігрантів
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
ГоловнаСуспільствоВійна

Від початку доби на фронті відбулося 108 боїв, найбільше – на Курахівському напрямку

Також ведуться інтенсивні бойові дії на Покровському напрямку. 

Від початку доби на фронті відбулося 108 боїв, найбільше – на Курахівському напрямку
Війна із Росією
Фото: Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 108 бойових зіткнень. Найбільша активність окупантів спостерігається на Покровському і Курахівському напрямках. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.

Про це йдеться у зведенні Генштабу. 

Протягом доби від терористичних атак ворога постраждала низка населених пунктів Сумської та Чернігівської областей. Артилерійських обстрілів противник завдав по Павлівці, Волфиному, Великій Писарівці, Журавці, Безсалівці, Угроїдам та Леонівці; під ударами авіації опинилося Миропілля. 

За наявною інформацією, російські окупанти за сьогодні завдали дев’ять авіаударів по Курщині, скинувши при цьому 15 КАБів. Також на цьому напрямку українські воїни відбивають ворожі атаки, яких за сьогодні вже нараховується 13. 

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня намагався просунутися до наших позицій в районах Кучерівки, Кругляківки та Лозового. Дві атаки противника ще тривають. Загалом на напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення. Ворожа авіація завдала ударів по Куп’янську п’ятьма керованими авіабомбами. 

Агресор збільшив кількість атак до 14 на Лиманському напрямку. Відбулися бойові дії поблизу Греківки, Невського, Торського та Білогорівки. Чотири боєзіткнення тривають. Бомбардувальна авіація противника завдала ударів в районах Тернів та Ямполівки. 

На Сіверському напрямку ворог наступав поблизу Верхньокам’янського, завдав авіаударів керованими авіаційними бомбами в районі Сіверська. 

На Краматорському напрямку наші захисники відбили атаку окупантів в районі Білої Гори. Противник продовжує нищити Часів Яр авіаударами, за сьогодні вже скинув дев’ять КАБів та завдав ударів некерованими авіаракетами.  

На Торецькому напрямку загарбник шість разів атакував в районі Торецька, Диліївки, Щербинівки та Неліпівки. Відбито чотири атаки, ще точиться два бої. Противник скинув два КАБи на Костянтинівку.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. 28 разів за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають бої у районі Променя.

Напружена ситуація залишається на Курахівському напрямку. Поблизу Іллінки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Катеринівки та Антонівки відбито шістнадцять штурмів, на даний час триває сімнадцять боїв.

На Времівському напрямку агресор намагається наступати на позиції українських захисників поблизу Богоявленки, Трудового та Максимівки.

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили один штурм ворога.

На інших напрямках противник завдає авіаційних ударів та веде артилерійські обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies