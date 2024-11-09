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Внаслідок удару РФ по Куп'янську загинули двоє людей

Поранень зазнала одна людина.

Внаслідок удару РФ по Куп'янську загинули двоє людей
обстріл Куп'янська
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російська армія вкотре обстріляла Купʼянськ Харківської області. Внаслідок ворожої атаки двоє людей загинули, ще одна людина дістала поранення.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Встановлено, що 9 листопада близько 11:00 російські війська завдали авіаційного удару по м. Купʼянськ.

Пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирні житлові будинки, господарчі приміщення, зруйновано 15 гаражів тощо. 

Поранення отримав 61-річний чоловік.

"Внаслідок обстрілу на двох перехожих – чоловіка та жінку – впали дроти від електричної  мережі. Виникла пожежа. На жаль, люди загинули на місці. Їх тіла сильно обгоріли. Дані загиблих встановлюються", — ідеться у повідомленні.

Попередньо, окупанти вдарили по місту КАБ-1500.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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