Внаслідок удару РФ по Куп'янську загинули двоє людей

Російська армія вкотре обстріляла Купʼянськ Харківської області. Внаслідок ворожої атаки двоє людей загинули, ще одна людина дістала поранення.
Про це повідомляє прокуратура Харківської області.
Встановлено, що 9 листопада близько 11:00 російські війська завдали авіаційного удару по м. Купʼянськ.
Пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирні житлові будинки, господарчі приміщення, зруйновано 15 гаражів тощо.
Поранення отримав 61-річний чоловік.
"Внаслідок обстрілу на двох перехожих – чоловіка та жінку – впали дроти від електричної мережі. Виникла пожежа. На жаль, люди загинули на місці. Їх тіла сильно обгоріли. Дані загиблих встановлюються", — ідеться у повідомленні.
Попередньо, окупанти вдарили по місту КАБ-1500.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Росіяни завдали артилерійських обстрілів по селищу Прудянка на Харківщині. Внаслідок атаки пошкоджені два приватні будинки, лінія електропередач та автомобілі.