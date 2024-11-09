У ГУР заявили, що нардеп Шевченко, який закликав Зеленського до переговорів, не є їхнім співробітником

У Головному управлінні розвідки заявили, що народний депутат Євген Шевченко, який закликав Володимира Зеленського до переговорів із Путіним, не є їхнім співробітником.
Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов, пише РБК-Україна.
"Вказана особа - не співробітник ГУР", – сказав Юсов.
Він додав, що усі громадяни України, особливо народні депутати, мають відповідально ставитися до інтересів власної держави та не виступати публічно із заявами, які можуть шкодити національній безпеці.
Представник розвідки наголосив, що будь-який крок в бік виправдання окупанта, спроби перекладання відповідальності з агресора на жертву є "очевидним підігріванням ворогу".
"Такі дії мають отримати адекватну оцінку з боку компетентних органів", – зауважив він.
- Крім цього раніше Шевченко заявляв, що є агентом розвідки, а керівник ГУР Кирило Буданов стверджував, що Шевченко дійсно допомагав у контактах з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.
- Вчора нардеп Шевченко написав пост у своєму Telegram-каналі, де закликав Володимира Зеленського починати переговори з Володимиром Путіним, і якщо Зеленський не захоче цього робити, то його "змусять піти".
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розкритикував пропозицію нардепа і заявив, що "цей інформаційний шлак таких народних обранців не тільки сповнений хамства та невігластва, що споконвічно є родовою ознакою покручів з північного кордону, але й спрямований на розʼєднання української нації".
- Шевченка у 2021 році виключили з фракції "Слуга народу" після того, як він підтримав дії режиму Олександра Лукашенка із затримання ексредактора опозиційного Telegram-каналу Романа Протасевича.
- Він також заявив, що Лукашенка більше третини українців хотіли б бачити своїм президентом. 24 травня 2021 року фракція "Слуга народу" вирішила виключити Шевченка зі свого складу.
- У липні 2022-го нардеп прийшов до зали парламенту у формі Збройних сил України. Його колегам вдалося вигнати Шевченка із зали засідань.