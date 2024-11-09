У ГУР заявили, що нардеп Шевченко, який закликав Зеленського до переговорів, не є їхнім співробітником

У розвідці вважають, що такі дії мають отримати адекватну оцінку з боку компетентних органів

У Головному управлінні розвідки заявили, що народний депутат Євген Шевченко, який закликав Володимира Зеленського до переговорів із Путіним, не є їхнім співробітником.

Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов, пише РБК-Україна.

"Вказана особа - не співробітник ГУР", – сказав Юсов.

Він додав, що усі громадяни України, особливо народні депутати, мають відповідально ставитися до інтересів власної держави та не виступати публічно із заявами, які можуть шкодити національній безпеці.

Представник розвідки наголосив, що будь-який крок в бік виправдання окупанта, спроби перекладання відповідальності з агресора на жертву є "очевидним підігріванням ворогу".

"Такі дії мають отримати адекватну оцінку з боку компетентних органів", – зауважив він.

Крім цього раніше Шевченко заявляв, що є агентом розвідки, а керівник ГУР Кирило Буданов стверджував, що Шевченко дійсно допомагав у контактах з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.