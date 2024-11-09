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Багатоцільовий корабель класу корвет «Гетьман Іван Мазепа» ВМС ЗС України під час ходових випробувань

Майбутній флагман ВМС ЗСУ корвет "Гетьман Іван Мазепа" демонструє високу боєздатність під час державних випробувань.

Про це ідеться на сторінці командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи.

"Корвет "Іван Мазепа" продовжує успішно проходити державні випробування. Під час артилерійських стрільб він продемонстрував відмінні результати, точно вразивши повітряні, морські та наземні цілі", — повідомляє очільник ВМС.

Як зазначається, корабель оснащений сучасними системами озброєння, що значно підвищують його бойові можливості.

"Усі попередні технічні зауваження враховано, а модернізація зосереджена на забезпеченні максимальної ефективності та захисту в бою. Зокрема, посилено засоби протиповітряної оборони", — додає командувач.