АРМА виставить на аукціон "Прозорро.Продажі" російський танкер Nika Spirit

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало дозвіл Дніпровського суду Києва на реалізацію російського танкера Nika Spirit замість передачі його в управління.

Про це Агенство повідомило у Telegram.

"Під час війни АРМА вбачає доцільність зосередитись саме на реалізації дороговартісних арештованих активів, таких як танкер Nika Spirit, замість пошуку управителів. Цей підхід дозволяє швидше наповнювати державний бюджет коштами, які можуть бути спрямовані на потреби оборони", — ідеться в повідомленні.

АРМА вже звернулося до правоохоронних органів та РНБО з відповідними документами щодо можливості зміни механізму роботи з арештованим майном.

Замість передачі окремих активів в управління АРМА пропонує здійснювати їх реалізацію через систему електронних аукціонів "Прозорро.Продажі".

"Завдяки налагодженим процесам на "Прозорро.Продажі" держава вже щодня отримує кошти від реалізації арештованого майна. Цей успішний кейс з танкером Nika Spirit відкриває шлях до масштабних та швидких надходжень до державного бюджету в умовах війни", — наголосили в агентстві.

В АРМА акцентували, що це рішення стало можливим завдяки ініціативі відомства та клопотанню прокуратури Автономної Республіки Крим та Севастополя. Раніше рішенням суду цей актив було передано АРМА для управління.

Танкер Nika Spirit (раніше відомий як Neyma) був затриманий 24 липня 2019 року в порту Ізмаїл. За даними міжнародної інформаційної системи Equasis, судно під номером ІМО 8895528 було ідентифіковано як таке, що використовувалось для блокування Керченської протоки у листопаді 2018 року.