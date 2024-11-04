Німецький концерн Rheinmetall скоро добудує другий військовий завод в Україні, — Рютте

Rheinmetall з 2022 року наростив випуск боєприпасів.

Генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва

Німецький оборонний концерн Rheinmetall невдовзі завершить будівництво другого військового підприємства в Україні.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом, пише Інтерфакс-Україна.

"Rheinmetall щойно відкрив перший завод в Україні. Скоро буде завершено будівництво другого підприємства", — сказав генсек.

Рютте додав, що Rheinmetall з 2022 року серйозно наростив випуск боєприпасів.

Він також додає, що німецька промисловість є вкрай важливою для НАТО і України, і нагадав, що в Баварії американські та європейські компанії співпрацюють для виробництва 1 тис. ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot.