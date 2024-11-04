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Німецький концерн Rheinmetall скоро добудує другий військовий завод в Україні, — Рютте

 Rheinmetall з 2022 року наростив випуск боєприпасів.

Німецький концерн Rheinmetall скоро добудує другий військовий завод в Україні, — Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва
Фото: ОПУ

Німецький оборонний концерн Rheinmetall невдовзі завершить будівництво другого військового підприємства в Україні. 

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом, пише Інтерфакс-Україна.

"Rheinmetall щойно відкрив перший завод в Україні. Скоро буде завершено будівництво другого підприємства", — сказав генсек.

Рютте додав, що Rheinmetall з 2022 року серйозно наростив випуск боєприпасів.

Він також додає, що німецька промисловість є вкрай важливою для НАТО і України, і нагадав, що в Баварії американські та європейські компанії співпрацюють для виробництва 1 тис. ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot.

  • Навесні цього року Rheinmetall заявив, що планує збудувати щонайменше чотири заводи в Україні, оскільки планує досягти рекордних 10 мільярдів євро продажів цього року.
  • У травні стало відомо, що Rheinmetall планує заснувати в Україні підприємство, яке спеціалізуватиметься на системах ППО, а також буде ремонтною базою для систем ППО IRIS-T SL, Skynex 30 та Gepard.
  • У червні 2024 року Rheinmetall та Мінстратегпром підписали угоду про розширення стратегічної співпраці.
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