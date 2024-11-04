Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) реалізує активів майже на мільярд гривень.
Про це повідомила керівниця Агентства Олена Дума.
"Отримали оцінку активів на 819,92 млн грн, з яких 212,01 млн грн становлять митні платежі. Найбільшу частку в загальній вартості становлять активи російського походження – окатиші, глинозем та брикети залізної руди, які сукупно оцінюються в понад 593 млн грн", – написала вона у телеграмі.
Серед активів:
- Окатиші залізної руди російського походження об'ємом 14 673 тонн, розміщені у 215 залізничних вагонах, оціночною вартістю 25,9 млн грн;
- Глинозем російського походження об'ємом 6 228 тонн у 90 залізничних вагонах на суму 72,61 млн грн;
- Брикети залізної руди російського походження об'ємом 50 148,716 тонн, оцінені в 494,9 млн грн;
- Деревина сосна в кількості 1 093 колод загальним об'ємом 471,5475 м³ на суму 0,8 млн грн;
- Побутові речі в кількості 438 одиниць вартістю 3,3 млн грн;
- Електрообладнання Asic Bitman Antminer в кількості 538 одиниць на суму 0,5 млн грн.
Оцінку активів проводить незалежний оцінювач, якого обирає організатор реалізації, який обирається на конкурсних засадах Комісією з реалізації арештованих активів.
Реалізація відбуватиметься через електронну систему Прозорро.Продажі, де всі зацікавлені особи зможуть взяти участь у торгах.
Кошти з реалізації підуть прямо до Державного бюджету України та на закупівлю військових облігацій.
Зараз на Прозорро.Продажі тривають аукціони з реалізації колекції картин держзрадника Віктора Медведчука. Продають 61 картину.
- Оновлений Реєстр арештованих активів запрацює на початку наступного року.
- Тим часом передали в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів 39 об’єктів нерухомого майна на майже 1 млрд грн, незаконно виведених з активів харківського банку.
- Також заарештували і передали до АРМА активи на 16 млн грн родичів Медведчука та Козака на Львівщині.