Оновлений Реєстр арештованих активів запрацює на початку наступного року

Також у реєстр вноситимуть додаткові відомості.

На початку наступного року запрацює оновлений Реєвтр арештованих активів.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами, Агентство протягом року неодноразово зверталося до міжнародних партнерів та Міністерства цифрової трансформації України щодо необхідності вдосконалення Реєстру арештованих активів.

"Водночас, технічне завдання для майбутньої структури Реєстру та даних, які має містити це Реєстр, вже продемонстровано партнерам та відомствам", – зазначила вона.

У наступному році Реєстр додатково міститиме відомості про:

ОВДП у валюті;

Передані арештовані активи в інтересах держави за спеціальною процедурою та розпорядження Уряду;

Оцінювачів та рецензій на звіти, з відповідними документами;

МТУ АРМА, які відповідають за управління активами на відповідній території;

Міжнародні міжвідомчі угоди.

Також працюють над іншими параметрами до висвітлення в Єдиному державному Реєстрі арештованих активів.

"За окремими параметрами Реєстр також буде містити інформацію про земельні ділянки, нерухоме майно, арештовані кошти, суму коштів, які повернуто власникам, кількість ухвал про зняті арешти, а також про житлову та нежитлову нерухомість", – прокоментувала Дума.

Вона додала, що Агентство звернулось із запитами до ряду міжнародних організацій від Сінгапура до Португалії, адже вкрадені в України кошти, на які скуповувалися ці арештовані активи, розміщуються по всьому світу.

"Тож, ми проінформуємо про результати такої взаємодії, які дозволили АРМА розширити можливості Реєстру арештованих активів, аби кожен бачив ці активи та як Агентство ними управляє", – наголосила вона.