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У застосунку "Армія+" запускають онлайн-навчання з військової справи

Уже доступні курси із "Загальної підготовки", "Побуту у польових умовах" та "Безпілотних систем".

У застосунку "Армія+" запускають онлайн-навчання з військової справи
Застосунок "Армія+"
Фото: Мінцифра

У застосунку "Армія+" запустили сервіс онлайн-навчання, де зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи. Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, це дозволить бійцям здобувати важливі знання навіть у польових умовах.

Зараз авторизованим у застосунку військовим доступні курси з "Загальної підготовки", "Побуту у польових умовах" та "Безпілотних систем".

Кожен курс поділено на модулі з уроками. Після кожного модуля є тест для перевірки знань, а в кінці курсу – іспит. Це допоможе не просто отримати інформацію, а засвоїти її на практиці.

"Ми не зупиняємось і вже працюємо над новими курсами, такими як «Зв’язок на полі бою» та «Психологічна підготовка». Наша мета – забезпечити максимально ефективну підготовку кожного воїна до сучасної війни. Адже знання – це не лише сила, це можливість зберегти життя та перемогти ворога", – зазначив міністр. 

Презентували застосунок "Армія+" у серпні. Одразу після запуску були доступними тільки дві функції: у ньому можна було тільки подати електронний рапорт та взяти участь в опитуванні.

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