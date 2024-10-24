У Силах оборони обговорюють створення нової окремої структури – Кіберсил

В Силах оборони України обговорюють питання створення Кіберсил у структурі Збройних Сил України.

Як повідомили у Генштабі, відбулася робоча зустріч, яку очолив начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич.

Обговорювали проєкт концепції створення Кіберсил, як окремого роду сил Збройних Сил України представники Сил оборони України, народні депутати – представники Комітету Верховної Ради України з питань безпеки, оборони та розвідки, й експерти.

Як зазначили у Генштабі, створення Кіберсил, як окремого роду сил, дозволить значно посилити спроможності українського війська, забезпечить ефективне планування та реалізацію повного спектру завдань в кіберпросторі, що, на рівні із суходолом, морем, повітрям та космосом, визнаний окремим операційним доменом.

Також на зустрічі проаналізували досвід застосування Збройних Сил України та інших складових Сил оборони України у кіберпросторі в ході відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Також визначили основні завдання та функції Кіберсил відповідно до розподілу повноважень між складовими сектору безпеки і оборони щодо дій у кіберпросторі.