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У Силах оборони обговорюють створення нової окремої структури – Кіберсил

Пройшла робоча зустріч, на якій обговорили концепцію проєкту. 

У Силах оборони обговорюють створення нової окремої структури – Кіберсил
Кіберсили ЗСУ
Фото: Генштаб

В Силах оборони України обговорюють питання створення Кіберсил у структурі Збройних Сил України.

Як повідомили у Генштабі, відбулася робоча зустріч, яку очолив начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич.

Обговорювали проєкт концепції створення Кіберсил, як окремого роду сил Збройних Сил України представники Сил оборони України, народні депутати – представники Комітету Верховної Ради України з питань безпеки, оборони та розвідки, й експерти.

Як зазначили у Генштабі, створення Кіберсил, як окремого роду сил, дозволить значно посилити спроможності українського війська, забезпечить ефективне планування та реалізацію повного спектру завдань в кіберпросторі, що, на рівні із суходолом, морем, повітрям та космосом, визнаний окремим операційним доменом.

Також на зустрічі проаналізували досвід застосування Збройних Сил України та інших складових Сил оборони України у кіберпросторі в ході відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Також визначили основні завдання та функції Кіберсил відповідно до розподілу повноважень між складовими сектору безпеки і оборони щодо дій у кіберпросторі.

  • Нещодавно у складі ЗСУ з'явився новий рід військ – Сили безпілотних систем. Володимир Зеленський підписав указ про їх створення у лютому цього року. 
  • Сили безпілотних систем були створені 7 травня коли уряд підтримав указ президента, а презентація відбулася 11 червня.
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