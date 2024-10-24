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ГоловнаСуспільствоВійна

У Марганці через російський обстріл пошкоджені ЛЕП, адмінбудівля та аптека

Також ворог понівечив приватні будинки.

У Марганці через російський обстріл пошкоджені ЛЕП, адмінбудівля та аптека
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Росіяни вчора вчергове атакували Нікопольщину. Вдарили по Марганецькій громаді з РСЗВ "Град". Люди не постраждали.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"За уточненою інформацією, внаслідок артилерійського обстрілу Марганця, що стався надвечір, у місті окрім промислового підприємства пошкоджені адмінбудівля та аптека", – написав він.

наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Також росіяни пошкодили 7 приватних будинків, 6 господарських споруд, 2 гаражі й 3 авто, парники. Зачепило кілька ліній електропередач.

Ніч в області без ворожих ударів.

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