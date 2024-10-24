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​Армія РФ за добу втратила 1240 солдатів та 45 артилерійських систем

Від початку вторгнення Сили оборони знищили близько 684 280 окупантів. 

​Армія РФ за добу втратила 1240 солдатів та 45 артилерійських систем
війна з РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби російська окупаційна армія втратила 1240 солдатів, 45 артсистем, 25 бойових броньованих машин та 2 РСЗВ. 

Про це інформує Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 684 280 (+1240) осіб,
  • танків ‒ 9090 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18254 (+25) од,
  • артилерійських систем – 19719 (+45) од,
  • РСЗВ – 1236 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 981 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17597 (+108),
  • крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27286 (+69) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3513 (+4).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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