​Армія РФ за добу втратила 1240 солдатів та 45 артилерійських систем

Упродовж доби російська окупаційна армія втратила 1240 солдатів, 45 артсистем, 25 бойових броньованих машин та 2 РСЗВ.
Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 684 280 (+1240) осіб,
- танків ‒ 9090 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18254 (+25) од,
- артилерійських систем – 19719 (+45) од,
- РСЗВ – 1236 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 981 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17597 (+108),
- крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27286 (+69) од,
- спеціальна техніка ‒ 3513 (+4).
Дані уточнюються.