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У зоні активних бойових дій в Донецькій області наразі перебувають 748 дітей, — ОВА

З Донецької області вже евакуйовано понад 1 млн 165 тис. населення, з них 186 тис. 600 дітей і більш як 46 тисяч осіб з інвалідністю.

У зоні активних бойових дій в Донецькій області наразі перебувають 748 дітей, — ОВА
Фото: МВС

У населених пунктах Донецької області, які віднесені до зони активних бойових дій досі перебувають 748 дітей.

Про це повідомив представник Донецької ОВА Дмитро Петлін, пише Укрінформ.

"У нас ще Покровська громада увійшла в зону активних бойових дій… Зараз у нас загалом у 19 громадах області знаходяться населені пункти в зоні активних бойових дій і там мешкають близько 63 тис. осіб, з яких 748 – це діти", — каже Петлін.

До громад, де населені пункти віднесені до зони активних бойових дій належать: Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Новгродівська, Очеретинська, Селидівська, Вугледарська, Новоселківська і тепер Покровська.

Якщо раніше Курахівська громада тільки частково входила в цю зону активних бойових дій, то наразі вся її територія увійшла в цю зону.

Станом на 22 жовтня цього року з Донеччини було вивезено з початку евакуаційних заходів більш як 1 млн 165 тис. населення, з них 186 тис. 600 дітей і більш як 46 тисяч осіб з інвалідністю.

У Донецькій області загалом на обліку 34 територіальні громади на підконтрольній українській владі території.

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