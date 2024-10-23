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Росіяни вбили двох мешканців Херсонщини

Під обстрілами опинилися Львове та Новоолександрівка.

Росіяни вбили двох мешканців Херсонщини
Наслідки обстрілу Херсонщини
Фото: Херсонська ОВА

Російська армія атакувала Львове та  Новоолександрівку в Херсонській області, внаслідок обстрілу загинули чоловік та жінка.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Зранку окупанти вкрили вогнем Львове. На подвірʼї власної оселі травми, несумісні з життя, дістала 66-річна жінка", — ідеться у повідомленні.  

Близько 15:00 російська армія атакувала Новоолександрівку. Через ворожий обстріл загинув чоловік 1985 року народження. 

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