Росіяни вбили двох мешканців Херсонщини

Російська армія атакувала Львове та Новоолександрівку в Херсонській області, внаслідок обстрілу загинули чоловік та жінка.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Зранку окупанти вкрили вогнем Львове. На подвірʼї власної оселі травми, несумісні з життя, дістала 66-річна жінка", — ідеться у повідомленні.
Близько 15:00 російська армія атакувала Новоолександрівку. Через ворожий обстріл загинув чоловік 1985 року народження.
- У Дніпровському районі Херсона ворожий дрон атакував зупинку громадського транспорту. Через удар постраждала жінка.