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У Херсоні ворог скинув вибухівку на зупинку громадського транспорту, є постраждала

Через атаку російських дроів у Білозерці і Томиній Балці постраждали ще дві людини.

У Херсоні ворог скинув вибухівку на зупинку громадського транспорту, є постраждала
Фото: EPA/UPG

У Дніпровському районі Херсона ворожий дрон атакував зупинку громадського транспорту. Через удар постраждала жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Окупанти з БпЛА завдали удару по зупинці громадського транспорту у Дніпровському районі Херсона.Через скидання вибухівки з дрона 64-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення рук та ніг", — ідеться у повідомленні.

Потерпілу госпіталізували.

Крім того, у Білозерці через скидання вибухівки з дрона постраждала 59-річна медсестра, яка перебувала біля магазину. У неї – вибухова травма, уламкові пораненнями голови та руки. 

Також ворог з БпЛА атакував цивільний автомобіль у Томиній Балці, через що 48-річна жінка дістала вибухову травму, поранення обличчя, руки та ноги. 

  • Минулої доби росіяни атакували 17 населених пукнтів області.
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