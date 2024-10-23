У Херсоні ворог скинув вибухівку на зупинку громадського транспорту, є постраждала

Через атаку російських дроів у Білозерці і Томиній Балці постраждали ще дві людини.

У Дніпровському районі Херсона ворожий дрон атакував зупинку громадського транспорту. Через удар постраждала жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Окупанти з БпЛА завдали удару по зупинці громадського транспорту у Дніпровському районі Херсона.Через скидання вибухівки з дрона 64-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення рук та ніг", — ідеться у повідомленні.

Потерпілу госпіталізували.

Крім того, у Білозерці через скидання вибухівки з дрона постраждала 59-річна медсестра, яка перебувала біля магазину. У неї – вибухова травма, уламкові пораненнями голови та руки.

Також ворог з БпЛА атакував цивільний автомобіль у Томиній Балці, через що 48-річна жінка дістала вибухову травму, поранення обличчя, руки та ноги.