У Херсоні ворог скинув вибухівку на зупинку громадського транспорту, є постраждала

У Дніпровському районі Херсона ворожий дрон атакував зупинку громадського транспорту. Через удар постраждала жінка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Окупанти з БпЛА завдали удару по зупинці громадського транспорту у Дніпровському районі Херсона.Через скидання вибухівки з дрона 64-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення рук та ніг", — ідеться у повідомленні.
Потерпілу госпіталізували.
Крім того, у Білозерці через скидання вибухівки з дрона постраждала 59-річна медсестра, яка перебувала біля магазину. У неї – вибухова травма, уламкові пораненнями голови та руки.
Також ворог з БпЛА атакував цивільний автомобіль у Томиній Балці, через що 48-річна жінка дістала вибухову травму, поранення обличчя, руки та ноги.
- Минулої доби росіяни атакували 17 населених пукнтів області.