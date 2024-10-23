Двоє людей поранені через агресію Росії на Херсонщині

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Двоє людей поранені через агресію РФ на Херсонщині. Росіяни атакували 17 населених пукнтів області.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Антонівка, Червоний Маяк, Станіслав, Софіївка, Велетенське, Микільське, Шляхове, Інгулець, Новодмитрівка, Берислав, Новоберислав, Одрадокам'янка, Зимівник, Придніпровське, Нововоронцовка та Трудолюбівка.

Російські військові поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури та медичний заклад; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 24 приватні будинки.

Також окупанти понівечили гаражі, господарчу споруду, газопровід та приватні автівки.

Минулої доби на Херсонщині росіяни поцілили у обʼєкт критичної інфраструктури.