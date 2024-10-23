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Прем'єр Британії звинуватив Путіна у порушенні поставок їжі до Гази

Розвідка вказала на збільшення атак на українські порти та судна, що з них виходять.

Прем'єр Британії звинуватив Путіна у порушенні поставок їжі до Гази
Наслідки обстрілів українських портів
Фото: Офіс генерального прокурора Telegram

Очільник уряду Сполученого Королівства Кір Стармер заявив, що російський диктатор Путін спровокував скорочення поставок їжі до Смуги Гази.

Як пише The Guardian, прем'єр звинуватив кремлівського автократа у "заграванні зі світовою продовольчою безпекою" після того, як британська розвідка надала звіт про збільшення атак росіян на українські чорноморські порти та судна, які з них виходили.

У період з 5 до 14 жовтня щонайменше чотири торговельних кораблі були обстріляні російськими військами. Принаймні одне з них перевозило вантаж, який був призначений для програми World Food Programme, що бореться з проблемою голоду в Палестині. 

Стармер вважає, що Путін нищить продовольство для того, щоб "схилити Київ до капітуляції". "Щоб отримати перевагу в своїй варварській війні, він завдає шкоди мільйонам вразливих людей на Близькому Сході, в Африці та Азії", - додав британський прем'єр. 

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