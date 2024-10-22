ДБР розповіло, як перевірятиме чиновників, що могли отримати фейкову інвалідність

Державному бюро розслідувань, як і решті правоохоронних органів, доручили перевірити рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам.

Про це розповіла в етері телемаратону радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян.

Для перевірки створять робочу групу.

"Якщо будуть підозри, що людина, наприклад, отримала, працюючи в державних органах, обіймаючи певну посаду, інвалідність незаконно, то це буде підставою для відкриття кримінального провадження. Тобто ДБР відповідає на таке правопорушення кримінальним провадженням, підозрами відповідним посадовцям. Це можуть бути різні статті Кримінального кодексу України», - сказала Сап’ян.

Порушникам можуть інкримінувати підробку документів, шахрайство, незаконне збагачення, участь в організованому злочинному угрупуванні.

За словами Сап'ян, головне завдання ДБР полягатиме в тому, щоб довести справу до суду.