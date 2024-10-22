ДБР розповіло, як перевірятиме чиновників, що могли отримати фейкову інвалідність

Державному бюро розслідувань, як і решті правоохоронних органів, доручили перевірити рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам.
Про це розповіла в етері телемаратону радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян.
Для перевірки створять робочу групу.
"Якщо будуть підозри, що людина, наприклад, отримала, працюючи в державних органах, обіймаючи певну посаду, інвалідність незаконно, то це буде підставою для відкриття кримінального провадження. Тобто ДБР відповідає на таке правопорушення кримінальним провадженням, підозрами відповідним посадовцям. Це можуть бути різні статті Кримінального кодексу України», - сказала Сап’ян.
Порушникам можуть інкримінувати підробку документів, шахрайство, незаконне збагачення, участь в організованому злочинному угрупуванні.
За словами Сап'ян, головне завдання ДБР полягатиме в тому, щоб довести справу до суду.
- Після скандалів довкола наявності груп інвалідності у багатьох прокурорів Хмельниччини, а перед цим - із очільницею Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи Офіс Генпрокурора ініціював службове розслідування. Опісля за справу взялася Рада нацбезпеки та оборони.
- Після засіданні РНБО 22 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що не лише у деяких працівників органів прокуратури є фальшива інвалідність. У переліку є також посадовці митниці, податкової, Пенсійного фонду, місцевих адміністрацій. Президент розпорядився ліквідувати МСЕК.
- Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що очільник МОЗу звільнив низку високопосадовців, які були дотисячі до МСЕК в Україні. Прем'єр-міністр анонсував нову модель замість дискримінованих скандалами комісій. Також відбудеться аудит призначених нарахувань.