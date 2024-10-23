На Харківщині тракторист підірвався на російській міні

В Ізюмському районі Харківської області на вибухонебезпечному предметі підірвався тракторист.
Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.
"23 жовтня у полі поблизу села Велика Комишуваха Барвінківської громади Ізюмського району стався підрив трактора на невідомому вибухонебезпечному предметі. Внаслідок детонації вибухівки постраждав 54-річний тракторист, пошкоджена техніка", — йдеться у повідомленні.
Постраждалого госпіталізували.
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