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На Харківщині тракторист підірвався на російській міні

Постраждалого госпіталізували. 

На Харківщині тракторист підірвався на російській міні
Фото: Пресслужба командування Об’єднаних сил

В Ізюмському районі Харківської області на вибухонебезпечному предметі підірвався тракторист.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

"23 жовтня у полі поблизу села Велика Комишуваха Барвінківської громади Ізюмського району стався підрив трактора на невідомому вибухонебезпечному предметі. Внаслідок детонації вибухівки постраждав 54-річний тракторист, пошкоджена техніка", — йдеться у повідомленні.

Постраждалого госпіталізували.

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