Кремль звозить на тимчасово окуповані території вчителів з РФ для знищення самоідентифікації українських школярів.

Росіяни похвалилися незвичайним "відродженням" школи в тимчасово окупованому селі Розділ поблизу Мелітополя. Будівельники із Дагенстану зробили ремонт у місцевій школі, а учні навчатимуть дагестанські педагоги.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Фахівці виконали ремонт будівлі. Дагенстан допоміг "укомплектувати" й штат вчителів, прикомандирувавши педагогів з північого кавказу.

До слова, у рейтингу якості освіти у РФ Дагестан посів передостаннє місце. Місцевим педагогам за рівнем роботи вдалося обігнати у всій неосяжній тільки інгушетію. Тепер дагестанські фахівці їдуть зі своїм "безцінним" досвідом в Україну.

Найгірша ситуація з вчителями спостерігається на тимчасово окупованих територіях сходу України.

Окупанти запровадили програму фінансової підтримки для російських вчителів, які готові переїхати в Україну. Вони обіцяють щедрі премії та пільги.

Окупанти активно завозять педагогів з РФ на ТОТ України не тільки через брак кадрів, а для того, щоб змінити освітній процес, впроваджуючи російські ідеологічні наративи та цензуруючи українську культуру й історію.

"Внаслідок цього діти піддаються систематичній пропаганді, що може суттєво вплинути на їхнє світосприйняття та ідентичність", — наголошують у ЦНС.

Російська влада до кінця цього навчального року планує подвоїти кількість учнів у школах з військовою підготовкою на ТОТ України.