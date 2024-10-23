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На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей із їхніми родинами

Евакуація до безпечних регіонів проводитиметься протягом 60 діб. 

На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей із їхніми родинами
Евакуація із Донеччини
Фото: МВС

У Боровій Харківської області оголосили примусову евакуацію дітей з їхніми родинами.

Про це заявили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відповідний проєкт наказу начальника Харківської ОВА члени Коордштабу погодили на черговому засіданні.

"Члени Коордштабу одноголосно підтримали проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками із селища Борова Ізюмського району Харківської області", — йдеться в повідомленні.

Евакуація до безпечних регіонів проводитиметься протягом 60 діб. Для її здійснення буде розгорнуто приймальний і збірний пункти.

  • У прифронтових населених пунктах Куп'янської та Борівської громад посилили евакуаційні заходи. За тиждень звідти вдалося евакуйовано 245 осіб, серед яких 29 дітей.
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