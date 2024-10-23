Росіяни будують нові склади боєприпасів у Новоросійську, — партизани

Росіяни будують закриті склади для боєприпасів, які мають допомогти розосередити наявні запаси озброєння РФ.

Агент АТЕШ виявив під Новоросійськом в тимчасово окупованому Криму будівельні роботи нового складу боєприпасів РФ.

Про це ідеться у повідомленні "АТЕШ".

"Під час розвідки бази навчального центру 7-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ ЗС РФ під Новоросійськом агент "АТЕШ" зафіксував процес масштабних будівельних робіт", — ідеться у повідомленні.

За інформацією "АТЕШ", росіяни будують закриті склади для боєприпасів, які мають допомогти розосередити наявні запаси БК та вберегти їх від ударів українських БпЛА та ракет.

Агенти повідомляють, що об'єкт охороняється десантниками та представниками ПВК, а на околицях міста розташовані системи ППО С-400 та С-300.

"Ми продовжимо спостерігати за активністю російських військових у регіоні та за процесом будівництва зазначеного об'єкта. Вся інформація оперативно передаватиметься Силам оборони України", — додають у партизанському русі.