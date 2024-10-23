Лубінець: в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території
Лубінець: в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Всі МСЕК будуть ліквідовані до кінця цього року, - указ президента
Всі МСЕК будуть ліквідовані до кінця цього року, - указ президента
«Допоможіть нам просто помити». Чесна розмова про реалії українських лікарень і невидимі пацієнтам небезпеки
«Допоможіть нам просто помити». Чесна розмова про реалії українських лікарень і невидимі пацієнтам небезпеки
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
Про плани ворога на 2025–2027 роки
Про плани ворога на 2025–2027 роки
Неспортивне золото
Неспортивне золото
Ярослава Магучіх: «Я спала-спала, а потім виграла золоту медаль Олімпійських ігор»
Ярослава Магучіх: «Я спала-спала, а потім виграла золоту медаль Олімпійських ігор»
Корупція у МСЕК: очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу
Корупція у МСЕК: очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни будують нові склади боєприпасів у Новоросійську, — партизани

Росіяни будують закриті склади для боєприпасів, які мають допомогти розосередити наявні запаси озброєння РФ. 

Росіяни будують нові склади боєприпасів у Новоросійську, — партизани
Фото: АТЕШ

Агент АТЕШ виявив під Новоросійськом в тимчасово окупованому Криму будівельні роботи нового складу боєприпасів РФ. 

Про це ідеться у повідомленні "АТЕШ".

"Під час розвідки бази навчального центру 7-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ ЗС РФ під Новоросійськом агент "АТЕШ" зафіксував процес масштабних будівельних робіт", — ідеться у повідомленні.

За інформацією "АТЕШ", росіяни будують закриті склади для боєприпасів, які мають допомогти розосередити наявні запаси БК та вберегти їх від ударів українських БпЛА та ракет.

Агенти повідомляють, що об'єкт охороняється десантниками та представниками ПВК, а на околицях міста розташовані системи ППО С-400 та С-300.

"Ми продовжимо спостерігати за активністю російських військових у регіоні та за процесом будівництва зазначеного об'єкта. Вся інформація оперативно передаватиметься Силам оборони України", — додають у партизанському русі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies