З концертів “Океану Ельзи” у Києві 10,5 млн грн піде на допомогу українським військовим

Звіти про витрати коштів будуть на офіційних ресурсах групи після узгодження потреб з командирами бригад та закупівлі і передачі необхідного обладнання.

З серії концертів "Океан Ельзи. 30 років. Той день" у Києві 10 557 000 грн піде на допомогу українським військовим.

Про це LB.ua повідомили організатори заходів.

“З 11 по 16 жовтня цього року в київському Палаці спорту відбулась безпрецедентна серія виступів: 5 поспіль концертів "Океану Ельзи" стали абсолютним рекордом на цьому майданчику. Кожен глядач був не просто учасником події до 30-річчя ОЕ, коли всі знову були разом у неймовірний атмосфері тепла, щирості, взаємопідтримки, а й допомогли нашим захисникам. Кошти, що підуть на допомогу захисникам, передано з квитків, тож кожен глядач зробив свій внесок!” – повідомили організатори.

Зазначається, що після узгодження потреб з командирами бригад та закупівлі і передачі необхідного на 10 200 000 грн звіти будуть на офіційних ресурсах ОЕ.

Ще 357 000 грн, які вдалося отримати з продажу благодійного мерча під час виступів, йдуть в спільний проєкт ОЕ разом з SoftServe і фондом Open Eyes, мета якого закупити та передати безпосередньо на лінію фронту 30 медавтівок для бойових медиків.

Перше авто вже передано медикам 197 окремого стрілецького батальйону 79-ї бригади ДШВ.

100% коштів з продажів благодійного мерчу йдуть в проєкт Drive for Life. Проєкт триває до кінця року.

Отримати мерч ОЕ - Drive for Life за донат (Україна та інші країни Європи, скоро - й у США) можна за посиланням.

Зробити свій посильний внесок можна просто зараз на сайті.