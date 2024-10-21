«Сніданок у “Тіффані”», роуд-муві про війну, скандинавське кіно: “Молодість” оголосила спеціальні події

53-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» оголосив фільм-відкриття, фільм-закриття, Скандинавську панораму, Спеціальні події, програму «Століття» та спеціальні абонементи для військових та внутрішньопереміщеної молоді.

Фільмом-відкриттям КМКФ «Молодість» стане україно-польська драма «Дві сестри» Лукаша Карвовскі. Це – одна з перших ігрових стрічок, знятих в Україні після початку повномасштабного вторгнення міжнародною командою. Стрічка у жанрі роуд-муві розповідає про двох зведених сестер, Яшміну та Малґожату, які з Польщі вирушають до окупованого містечка Харківської області на пошуки пораненого батька. Проходячи крізь випробування війни, сестри уперше в житті зближаються та переоцінюють свої погляди й ідеали. Ролі українців, яких сестри зустрічають під час подорожі, виконали Ірма Вітовська, Віталіна Біблів, Михайло Жонін, Марина Кошкіна, Олександр Рудинський, Роб Фельдман, Олена Курта та Слава Бабенков. Зйомки фільму тривали у 2022 році в Києві та області – Бородянці, Бучі, Погребах, Дмитрівці та Білогородці, у Чернігові та Харкові. В широкому українському прокаті «Дві сестри» з’являться 2025 року.

Фото: КМКФ «Молодість» Кадр з фільму «Дві сестри»

Фільмом-закриттям стане ігрова стрічка польського режисера Даміана Коцура «Під вулканом». Це історія про українську сім’ю з чотирьох осіб, яка вирушила у відпустку на Канарські острови. Проте, коли Росія почала повномасштабний наступ, вони за ніч із туристів перетворились на біженців. Акторка фільму Софія Березовська отримала нагороду за найкращу дебютну роль на Польському кінофестивалі у Гдині. Також у ролях Роман Луцький та Анастасія Карпенко.

В секції спеціальних подій відбудеться показ фільму «Чужа молитва» Ахтема Сеітаблаєва, яку особисто представить сам режисер. Також в рамках спеціальних подій відбудеться конференція, присвячена питанню кримських татар, та фотовиставка в кінотеатрі «Жовтень».

Фільми програми «Спеціальна подія» / Special Event (SE):

Коти храму Ґокоґу / The Cats of the Gokogu Shrine, Казухіро Сода / Kazuhiro Soda, Японія / Japan, 2024, 119’

Хлопчик і війна / Warboy, Маріан Крішан / Marian Crisan, Румунія / Romania, 2023, 87’

Смерть Путіна / Putin, Патрик Вєґа / Patryk Vega, Польща / Poland, 2024, 145’

Чужа молитва / 87 Children, Ахтем Сеітаблаєв / Akhtem Seitablayev, Україна, Грузія / Ukraine, Georgia, 2017, 96’

Брати. Остання сповідь / Brothers. The Final Confession, Вікторія Трофименко / Victoria Trofimenko, Україна / Ukraine, 2013, 120’

Сентиментальна подорож до планети Параджанова / A Sentimental Journey to the Parajanov Planet, Тарас Томенко / Taras Tomenko, Україна / Ukraine, 2024, 80’

Мати і донька, або Ніч ніколи не закінчується / Mother and Daughter or The Night Is Never Complete, Лана Ґоґоберідзе / Lana Gogoberidze, Франція, Сакартвело / France, Sakartvelo, 2023, 89’

Доппельґанґер / Doppelganger, Максим Тузов / Maksym Tusov, Україна / Ukraine, 2024, 35’

Позивний «Артист» / Callsign “Artist”, Максим Тузов / Maksym Tusov, Україна / Ukraine, 2024, 35’

Domicile / Domicile, Cергій Рахманін / Serhii Rakhmanin, Україна / Ukraine, 2024, 48’

Фото: КМКФ «Молодість» Кадр з фільму "Калак"

Цього року фестиваль повертає традиційну програму «Скандинавська панорама». До Києва особисто приїде Ізабелла Екльоф – шведська сценаристка та режисерка. Її новий фільм «Калак», який вона і представить на фестивалі, отримав спеціальний приз журі та приз за найкращу операторську роботу на Міжнародному кінофестивалі у Сан-Себастьяні.

Фільми програми «Скандинавська Панорама» (SCA):

Калак / Kalak, Ізабелла Екльоф / Isabella Eklöf, Данія, Швеція, Гренландія, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія / Denmark, Sweden, Greenland, Norway, Netherlands, Finland, 2023, 120’

Заломлення світла / When the Light Breaks, Рунар Рунарссон / Runar Runarsson, Ісландія / Iceland, 2024, 82’

Кохання / Love, Даґ Йохан Хьойґерюд / Dag Johan Haugerud, Норвегія / Norway, 2024, 119’

Самотність / Solitude, Нінна Палмадоттір / Ninna Palmadottir, Ісландія / Iceland, 2023, 75’

Ізраїль-Палестина на шведському телебаченні 1958-1989 / Israel Palestine on Swedish TV 1958-1989, Йоран Хуґо Ульсон / Göran Hugo Olsson, Швеція / Sweden, 2024, 75’

У програмі “Століття” фестиваль вшановує пам’ять видатних кіномитців. Зокрема, пройдуть покази фільмів «Останнє танго в Парижі» Бернардо Бертолуччі, присвячений столітньому ювілею виконавця головної ролі Марлона Брандо, та «Сніданок у «Тіффані» Блейка Едвардса із неперевершеною Одрі Гепгерн в головній ролі. Показ присвячено 100-річчю Трумена Капоте, за чиєю повістю і знята екранізація.

Фільми програми 100 (Століття):

Каяття / Repentance, Тенгіз Абдуладзе / Tengiz Abduladze, СРСР / Soviet Union, 1987, 153’

Останнє танго в Парижі / Last Tango in Paris, Бернардо Бертолуччі / Bernardo Bertolucci, Італія, Франція / Italy, France, 1972, 129’

У них усе добре / Everybody's Fine, Джузеппе Торнаторе / Giuseppe Tornatore, Італія, Франція / Italy, France, 1990, 125’

Збій системи безпеки / Fail Safe, Сідні Люмет / Sidney Lumet, США / USA, 1964, 112’

Сніданок у «Тіффані» / Breakfast at Tiffany’s, Блейк Едвардс / Blake Edwards, США / USA, 1961, 114’

Ясновельможні трупи / Illustrious Corpses, Франческо Розі / Francesco Rosi, Італія / Italy, 1976, 120’

Молодість надає безкоштовні абонементи для військових. Захисникам України необхідно підійти на стійку акредитації КМКФ «Молодість» в кінотеатрі «Жовтень» в період з 26 жовтня по 3 листопада, показати посвідчення учасника бойових дій та отримати свій абонемент. Також, разом з Українсько-данським молодіжним домом «Молодість» підготувала 100 безоплатних спеціальних абонементів для внутрішньопереміщеної молоді, що діятимуть протягом фестивального періоду. Подати заявку на отримання такого абонемента можна тут.

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