«Смерть путіна» та претенденти на «Оскар»: КМКФ «Молодість» оголосив позаконкурсну програму

53-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» оголосив позаконкурсну програму. До неї увійде найкраще кіно з програм Каннського кінофестивалю, Sundance та інших. Часто покази фестивальних гітів на «Молодості» є єдиним шансом побачити ці фільми на великому екрані в Україні.

Зокрема, відбудеться показ нової стрічки Метью Ренкіна «Універсальна мова», що мала прем’єру в «Двотижневику режисерів» у Каннах і отримала там приз глядацьких симпатій. Події стрічки відбуваються в рідному місті режисера Вінніпезі (Канада). Але у фільмі воно населене здебільшого іранцями.

Фото: КМКФ «Молодість» Кадр з фільму «Універсальна мова»

До програми увійшов фільм «Сухо» Астрід Рондеро та Фернанди Валадес, що розповідає про малолітнього сина загиблого ватажка картелю. Прем’єра фільму відбулася на кінофестивалі «Санденс», де він отримав головний приз журі як найкращий ігровий фільм міжнародного конкурсу (World Cinema Dramatic Grand Jury Prize). А зараз фільм є претендентом на «Оскар» від Мексики.

Покажуть і ще один оскарівський претендент – «Вермільйо» Маури Дельперо. Цей фільм висунула на здобуття премії Американської кіноакадемії Італія. Стрічка мала прем’єру на 81-му Венеційському кінофестивалі, де здобула головний приз журі.

У глядачів «Молодості» буде можливість познайомитись і з фільмами-претендентами на «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний фільм» країн-сусідів. Зокрема, з латвійською стрічкою «Потік» (Латвія, 2024). Прем’єра цього анімаційного фільму відбулася на Каннському кінофестивалі в секції «Особливий погляд», а трохи пізніше він отримав три нагороди на головному фестивалі анімації у світі Annecy Film Festival.

Також у секції «Фестиваль фестивалів» відбудеться показ фільму «Порцелянова війна» (США, Україна, 2024) режисерів Слави Леонтьєва та Брендана Белломо. Ця стрічка отримала Гран-прі секції US Documentary на кінофестивалі Sundance.

І ще один лавреат Sundance – фільм «Справжні Ґаучо» режисерів Майкла Двека та Ґреґорі Кершоу (Аргентина, 2024). Стрічка досліджує аргентинських ґаучо, спільноти ковбоїв і ковбойок, що живуть за межами сучасного світу. Прем’єра відбулася в конкурсі американського документального кіно, де фільм отримав спеціальний приз журі за звук. Режисери цієї стрічки відомі за своєю картиною «Мисливці за трюфелями», яка мала прем’єру на Sundance та зібрала низку нагород від Гільдії режисерів США, Американської спілки кінематографістів тощо.

Фільми програми «Фестиваль Фестивалів» (FF):

Універсальна мова / Universal Language, Метью Ренкін / Matthew Rankin, Канада / Canada, 2024, 89’

Насіння священного інжиру / The Seed of The Sacred Fig, Мохаммад Рaсулоф / Mohammad Rasoulof, Німеччина, Франція, Іран / Germany, France, Iran, 2024, 168’

Вермільйо / Vermiglio, Маура Дельперо / Maura Delpero, Італія / Italia, 2024, 119’

Сухо / Sujo, Астрід Рондеро, Фернанда Валадес / Astrid Rondero, Fernanda Valades, США, Мексика, Франція / USA, Mexico, France, 2024, 126’

Потік / Flow, Ґінтс Зілбалодіс / Gints Zilbalodis, Латвія / Latvia, 2024, 84’

Нехай щастить / Happy Holidays, Скандар Копті / Scandar Copti, Палестина, Німеччина, Італія, Франція, Катар / Palestine, Germany, Italy, France, Qatar, 2024, 84’

Порцелянова війна / Porcelain War, Брендан Белломо, Слава Леонтьєв / Brendan Bellomo, Slava Leontyev, США, Україна / USA, Ukraine, 2024, 87’

Справжні ґаучо / Gaucho Gaucho, Ґреґорі Кершоу, Майкл Двек / Gregory Kershaw, Michael Dweck, США / USA, 2024, 84’

Раптовий погляд на глибші речі / A Sudden Glimpse to Deeper Things, Марк Казінс / Marc Cousins, Сполучене Королівство / United Kingdom, 2024, 88’

Фото: КМКФ «Молодість» Кадр з фільму "Смерть путіна"

В рамках «Спеціальних подій» відбудеться світова прем’єра сатиричного трилера «Смерть путіна» відомого польського режисера Патрика Веги. Глядачі «Молодості» зможуть побачити ексклюзивну режисерську версію фільму, яка відрізнятиметься від прокатної. Фільм розповідає про найважливіші події політичного життя Путіна – війну в Чечні, теракти на Дубровці та в Беслані, а також найдраматичніші події в Бучі, Ірпені та Маріуполі. Щоб зробити головного актора максимально схожим на російського диктатора, творці фільму застосували технологію глибокого фейку, яка дозволила накласти на обличчя актора зображення путіна. У стрічці є документальні матеріали, зокрема відео, зняте українськими операторами з безпілотника: на ньому видно наслідки ракетних ударів по містах та цивільній інфраструктурі.

До програми FORMA програмер_ки «Молодості» традиційно відбирають фільми, що відрізняються новизною кіномови та сміливістю авторського висловлення. Це найбільш радикальні фільми року, експериментальне кіно.

В рамках програми пройде світова прем’єра фільму «Міжконтинентальний» Саломона Переса (Перу). Закінчивши навчання у Швейцарії, герой фільму, який понад усе мріє стати кінорежисером, повертається до рідного Трухільйо, маленького містечка в Перу. Ця подорож між континентами перетворюється врешті на внутрішню мандрівку самопізнання.

Також покажуть нові фільми від фаворитів світових фестивалів. Зокрема, «Вісім листівок з утопії» Раду Жуде, співрежисером якого став філософ Крістіан Ференц-Флатц. Світова прем’єра фільму відбулась на кінофестивалі у Локарно. А після «Молодості» його покажуть на головному фестивалі документального кіно IDFA в Амстердамі. «Вісім листівок з утопії» – це документальна стрічка, створена з використанням винятково постсоціалістичних рекламних роликів з Румунії. В ній зібрані архівні матеріали періоду затяжного переходу країни до ринкової економіки.

Фото: КМКФ «Молодість» Кадр з фільму «Вісім листівок з утопії»

Ще один фаворит фестивальної публіки у цій секції – режисер Хон Сан Су з Південної Кореї. До програми увійшов його новий фільм «Біля струмка». Стрічка дебютувала на Міжнародному кінофестивалі у Локарно, де отримала нагороду за найкращу жіночу роль.

Фільми програми FORMA (4MA):

Електричні поля / Electric Fields, Ліза Ґерч / Lisa Gertsch, Швейцарія / Switzerland, 2024, 80’

THE END (штучні уламки людства) / THE END (Artificial fragments of humankind), Орельєн Еро, Олів’є Еро / Aurelien Heraud, Olivier Heraud, Франція / France, 2024, 104’

Запах горілого молока / Smell of Burnt Milk, Юстін Бауер / Justine Bauer, Німеччина / Germany, 2024, 79’

Міжконтинентальний / Intercontinental, Саломон Перес / Salomón Pérez, Перу / Peru, 2024, 93’

Вісім листівок з утопії / Eight Postcards from Utopia, Раду Жуде, Крістіан Ференц-Флатц / Radu Jude, Christian Ferencz-Flatz, Romania / Румунія, 2024, 71’

Біля струмка / By the Stream, Хон Сан Су / Hong Sang Soo, Південна Корея / South Korea, 2024, 111’

До «Опівнічного сеансу» програмний відділ фестивалю відібрав авторські роботи в жанровому кіно, які часто виходять за межі жанрів. Ця програма була започаткована кілька років тому, і до повномасштабного вторгнення насправді демонструвалась опівночі.

Зокрема, покажуть новий фільм «Божевільний будинок» Стеффена Гарса та Фліпа ван дер Кейла. Цей голландський дует сценариста і режисера завдяки унікальному комедійному стилю побив голландські рекорди касових зборів — усі їхні фільми займали перші сходинки кінотеатрального прокату. Їхня п’ята спільна робота, «Божевільний будинок», є водночас англомовним дебютом. Дія фільму відбувається у 1990-ті. За сюжетом, в будинок Берні вдираються росіяни, які є злочинцями у розшуку. Герой мусить врятувати родину від варварів, але поступово втрачає розум. Головні ролі зіграли такі зірки, як Аліша Сільверстоун, Нік Фрост та Ян Бейвут.

Фото: КМКФ «Молодість» Кадр з фільму «Божевільний будинок»

Фільми програми «Опівнічний кіносеанс» / Midnight Special (MN):

Божевільний будинок / Krazy House, Стеффен Гарс, Фліп ван дер Кейл / Steffen Haars, Flip Van der Kuil, Нідерланди / Netherlands, 2024, 90’

Задивлена / Gazer, Раян Дж. Слоун / Ryan J. Sloan, США / USA, 2024, 116’

Я проголосував / I Voted, Тайлер Манн / Tyler Mann, США / USA, 2024, 110’

Спів бензопилок / Chainsaws Were Singing, Сандер Маран / Sander Maran, Естонія / Estonia, 2024, 117’

Діва / Virgo, Якоб Івар Еквалль / Jakob Ivar Ekvall, Швеція / Sweden, 2024, 86’

Війна в Тібуртіно ІІІ / Rome - Strange Tales from the Block, Луна Ґуалано / Luna Gualano, Італія / Italy, 2023, 91’

Про КМКФ «Молодість»: