Музей Голодомору отримав найбільшу у світі присвячену Голодомору колекцію книг і творів мистецтва

Американські спадкоємці мецената Морґана Вільямса передали музею Голодомору колекцію книг і творів мистецтва про Голодомор.

Про це гендиректорка Національного музею голодомору-геноциду Леся Гасиджак розповіла Радіо Культура.

"Ця передача є важливою для нас як для інституції. Ніхто крім Морґана не почав колекціонувати власне мистецтво, яке є рефлексією на знання з історії геноциду української нації”, - сказала Гасиджак.

Вона зауважила, що Вільямс почав збирати колекцію в 1997 році, коли працював представником уряду США в українському агросекторі. Вільямс планував її передати до відкриття другої черги будівництва Національного музею Голодомору-геноциду.

Зазначається, що це вперше, коли негромадянин України, який не належить до діяспори, передає в український музей колекцію.

Вже є договір дарування, але немає акту з переліком всіх предметів колекції. Серед картин будуть роботи Віри Кулеби-Баринової, їх передадуть після завершення виставки в листопаді.

До колекції Морґана Вільямса входять близько 600 предметів (з них 360 мистецьких творів, зокрема гравюри, лінорити, картини), зокрема значки, марки, конверти, себто маркована продукція, пов'язана з Голодомором, книги, буклети, інформація про виставки, пов'язані з цією колекцією.

Одним з останніх доданих до колекції творів є робота українського художника Віктора Зарецького "Голод".

В колекції є 91 лінорит з серії "Їдло Голодомору" українського графіка Миколи Бондаренка, який у 90-х збирав на Сумщині усні свідчення про сурогати, які вживали під час Голодомору українці, щоб вижити. Також в ній є 118 робіт українського графіка Володимира Куткіна, який пережив заслання та мав 2 серії робіт про Голодомор і ГУЛАГ.

Морґан Вільямс помер 10 червня 2024 року.