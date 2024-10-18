Український піаніст Олексій Ботвінов отримав найвищу нагороду французької асоціації Arts-Sciences-Lettres

Український піаніст-віртуоз з Одеси Олексій Ботвінов отримав Платинову медаль французької академічної асоціації Arts-Sciences-Lettres за видатні заслуги в мистецтві як піаніст, засновник і президент фестивалю класичної музики «Odessa Classics». Про це повідомило видання Kyiv Post.
Церемонія відбулася 6 жовтня в Парижі. Під час нагородження Олексія Ботвінова звучав Гімн України. Музикант виконав твори Шопена і Рахманінова для аудиторії у понад 600 слухачів. Крім Ботвінова, цьогоріч Платинову медаль отримали ще 6 діячів культури та науки.
Про асоціацію Arts-Sciences-Lettres:
- Асоціація була заснована 1915 р. Це приватна ініціатива, що перебуває під високим патронатом Президента Республіки.
- Асоціація щороку присуджує нагороди фахівцям, які талантом і працею сприяють просуванню французької культури в мистецькій, літературній та науковій сферах.
- Серед попередніх лавреатів були Олів’є Мессіан, Жан-Поль Бельмондо, Жак Ів Кусто.
Про Олексія Ботвінова:
- Віртуозний піаніст, засновник і організатор фестивалю класичної музики «Odessa Classics», один із провідних у світі спеціалістів з творчості Рахманінова.
- Після початку повномасштабного вторгнення активно подорожує світом, даючи концерти, просуваючи українську культуру та збираючи пожертви на користь ЗСУ.
- 2022 року разом зі скрипалем Даніелем Хоупом записав на "Deutsche Grammophon" диск з музикою Валентина Сильвестрова.