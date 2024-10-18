Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
У Черкасах біля Свято-Михайлівського храму виник конфлікт між представниками ПЦУ та УПЦ МП (доповнено)
У Черкасах біля Свято-Михайлівського храму виник конфлікт між представниками ПЦУ та УПЦ МП (доповнено)
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
У Києві внаслідок нічної атаки пошкоджено багатоповерхівку і дитсадок (доповнено)
У Києві внаслідок нічної атаки пошкоджено багатоповерхівку і дитсадок (доповнено)
ГоловнаКультура

Український піаніст Олексій Ботвінов отримав найвищу нагороду французької асоціації Arts-Sciences-Lettres

ЇЇ присуджують фахівцям, які талантом і працею сприяють просуванню французької культури в мистецькій, літературній та науковій сферах.

Олексій Ботвінов
Фото: facebook/botvinov
Олексій Ботвінов

Український піаніст-віртуоз з Одеси Олексій Ботвінов отримав Платинову медаль французької академічної асоціації Arts-Sciences-Lettres за видатні заслуги в мистецтві як піаніст, засновник і президент фестивалю класичної музики «Odessa Classics». Про це повідомило видання Kyiv Post

Церемонія відбулася 6 жовтня в Парижі. Під час нагородження Олексія Ботвінова звучав Гімн України. Музикант виконав твори Шопена і Рахманінова для аудиторії у понад 600 слухачів. Крім Ботвінова, цьогоріч Платинову медаль отримали ще 6 діячів культури та науки. 

Олексій Ботвінов
Фото: facebook/botvinov
Олексій Ботвінов

Про асоціацію Arts-Sciences-Lettres:

  • Асоціація була заснована 1915 р. Це приватна ініціатива, що перебуває під високим патронатом Президента Республіки.
  • Асоціація щороку присуджує нагороди фахівцям, які талантом і працею сприяють просуванню французької культури в мистецькій, літературній та науковій сферах.
  • Серед попередніх лавреатів були Олів’є Мессіан, Жан-Поль Бельмондо, Жак Ів Кусто.

Платинова медаль Arts-Sciences-Lettres
Фото: facebook/botvinov
Платинова медаль Arts-Sciences-Lettres

Про Олексія Ботвінова:

  • Віртуозний піаніст, засновник і організатор фестивалю класичної музики «Odessa Classics», один із провідних у світі спеціалістів з творчості Рахманінова.
  • Після початку повномасштабного вторгнення активно подорожує світом, даючи концерти, просуваючи українську культуру та збираючи пожертви на користь ЗСУ.
  • 2022 року разом зі скрипалем Даніелем Хоупом записав на "Deutsche Grammophon" диск з музикою Валентина Сильвестрова

Олексій Ботвінов
Фото: facebook/botvinov
Олексій Ботвінов

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies