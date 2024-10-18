Український піаніст Олексій Ботвінов отримав найвищу нагороду французької асоціації Arts-Sciences-Lettres

ЇЇ присуджують фахівцям, які талантом і працею сприяють просуванню французької культури в мистецькій, літературній та науковій сферах.

Фото: facebook/botvinov Олексій Ботвінов

Український піаніст-віртуоз з Одеси Олексій Ботвінов отримав Платинову медаль французької академічної асоціації Arts-Sciences-Lettres за видатні заслуги в мистецтві як піаніст, засновник і президент фестивалю класичної музики «Odessa Classics». Про це повідомило видання Kyiv Post.

Церемонія відбулася 6 жовтня в Парижі. Під час нагородження Олексія Ботвінова звучав Гімн України. Музикант виконав твори Шопена і Рахманінова для аудиторії у понад 600 слухачів. Крім Ботвінова, цьогоріч Платинову медаль отримали ще 6 діячів культури та науки.

Фото: facebook/botvinov Олексій Ботвінов

Про асоціацію Arts-Sciences-Lettres:

Асоціація була заснована 1915 р. Це приватна ініціатива, що перебуває під високим патронатом Президента Республіки.

Асоціація щороку присуджує нагороди фахівцям, які талантом і працею сприяють просуванню французької культури в мистецькій, літературній та науковій сферах.

Серед попередніх лавреатів були Олів’є Мессіан, Жан-Поль Бельмондо, Жак Ів Кусто.

Фото: facebook/botvinov Платинова медаль Arts-Sciences-Lettres

Про Олексія Ботвінова:

Віртуозний піаніст, засновник і організатор фестивалю класичної музики «Odessa Classics», один із провідних у світі спеціалістів з творчості Рахманінова.

Після початку повномасштабного вторгнення активно подорожує світом, даючи концерти, просуваючи українську культуру та збираючи пожертви на користь ЗСУ.

2022 року разом зі скрипалем Даніелем Хоупом записав на "Deutsche Grammophon" диск з музикою Валентина Сильвестрова.