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На частину Франції зійшли масштабні повені, повідомляють про відключення світла і затоплені шосе

Вчора метеорологи оголосили червоне попередження у шести департаментах на південь від Ліона.

На частину Франції зійшли масштабні повені, повідомляють про відключення світла і затоплені шосе
Фото: EPA/UPG

Масштабні повені спричинили серйозні збитки та перебої в електропостачанні у низці гірських південно-східних регіонах Франції після днів сильних дощів, пише Reuters.

Інформації про жертв негоди не було.

Метеорологи раніше оголосили червоне попередження про повінь у шести департаментах на південь від Ліона. “У деяких місцях регіону Ардеш за 48 годин випало до 700 міліметрів води. Це більше, ніж річна кількість опадів у Парижі, тож це абсолютно гігантські показники”, ‒ заявила міністерка навколишнього середовища Агнес Паньє-Рунаше.

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Повінь зносила автомобілі, дорожні знаки та худобу. Шосе неподалік від Ліона тимчасово перетворилося на гігантський потік води.

Вчора рівень тривоги було знижено до “помаранчевого”, рівень води прогнозовано знизиться.

Міністерство внутрішніх справ Франції додатково направив до постраждалих районів 1500 пожежників.

Фото: EPA/UPG

Місто Анноне у французькому департаменті Ардеш, 17 жовтня 2024 року
Фото: EPA/UPG
Місто Анноне у французькому департаменті Ардеш, 17 жовтня 2024 року

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