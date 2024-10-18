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Нетаньягу: смерть Сінвара не означає кінець війни у Смузі Гази

“Для людей Гази я маю просте повідомлення: ця війна може закінчитися завтра. Вона може закінчитися, якщо ХАМАС складе зброю і поверне наших заручників".

Нетаньягу: смерть Сінвара не означає кінець війни у Смузі Гази
Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Смерть лідера терористичного угруповання ХАМАС Ях'ї Сінвара не означає кінець війни у Смузі Гази.

Про це заявив прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу, пише DW.

“Хоч це не кінець війни в Газі, це початок кінця”, ‒ водночас підкреслив він.

“Для людей Гази я маю просте повідомлення: ця війна може закінчитися завтра. Вона може закінчитися, якщо ХАМАС складе зброю і поверне наших заручників. Ізраїль зобов'язується зробити все, що в наших силах, щоб повернути їх усіх додому. І Ізраїль гарантуватиме безпеку всім, хто поверне наших заручників”, ‒ додав очільник уряду.

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Водночас кожного, хто намагатиметься завдати шкоди заручникам, будуть переслідувати і притягнуть до відповідальності.

Він також натякнув на низку лідерів ХАМАСу, “Хезболли” та іранських діячів, убитих за останні місяці ізраїльськими військовими, і сказав, що має “послання надії” для людей регіону.

“Вісь терору, побудована Іраном, руйнується на наших очах. Насралла (Хезболла Хасан) пішов. Його заступник Мохсен (або Фуад Шукр) пішов. (Ісмаїл Хамас) Ганія пішов. Дейф (Хамас Мохаммед) пішов. Сінвар пішов”, ‒ додав Нетаньягу.

Прем’єр підкреслив, що “правління терору” Ірану щодо його власного народу та ширшого регіону зникне, додавши, що всі, хто прагне “миру та процвітання” для регіону, повинні об’єднати зусилля для досягнення цього.

  • Раніше інформаційне агентство Reuters написало з посиланням на експрацівника американської розвідки, що в адміністрації президента США Джо Байдена вважають ліквідацію ізраїльською армією лідера ХАМАСУ Яхья Сінвара нагодою завершити війну у Смузі Гази.
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